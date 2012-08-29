  1. جامعه
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۴۲

وزیر خارجه لیبی درپاسخ به مهر:

گروگانهای ایرانی سالم هستند

گروگانهای ایرانی سالم هستند

وزیر امورخارجه لیبی اعلام کرد: بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات هفت عضو هلال احمر ربوده شده در لیبی همگی سالم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه خانواده هفت عضو هلال احمر ربوده شده در لیبی با رئیس کمیته صلیب سرخ جهانی و وزیر امورخارجه لیبی دیدار کردند که در حاشیه این دیدار عاشور بن خیال وزیر امورخارجه لیبی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد  وضعیت گروگانهای ایرانی گفت: ارتباط ما با برخی گروهها و مجامع موجب شده است تا به این اطلاعات دست یابیم و این اطلاعات حاکی از آن است که این افراد سالم هستند.

وزیر امورخارجه لیبی گفت: نمی توانم قطعی بگویم که این افراد چه زمانی آزاد می شوند ولی با اطلاعاتی که در دست داریم پایان خوشی در راه است.

کد مطلب 1684255

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