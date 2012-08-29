گروگانهای ایرانی سالم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه خانواده هفت عضو هلال احمر ربوده شده در لیبی با رئیس کمیته صلیب سرخ جهانی و وزیر امورخارجه لیبی دیدار کردند که در حاشیه این دیدار عاشور بن خیال وزیر امورخارجه لیبی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد وضعیت گروگانهای ایرانی گفت: ارتباط ما با برخی گروهها و مجامع موجب شده است تا به این اطلاعات دست یابیم و این اطلاعات حاکی از آن است که این افراد سالم هستند.

وزیر امورخارجه لیبی گفت: نمی توانم قطعی بگویم که این افراد چه زمانی آزاد می شوند ولی با اطلاعاتی که در دست داریم پایان خوشی در راه است.