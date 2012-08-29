۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۴۴

بازی تیم های تراکتور سازی و صبا با نتیجه مساوی به پایان رسید

تبریز-خبرگزاری مهر:بازی هفته هفتم بین تراکتور سازی و صبا بانتیجه مساوی صفر ، صفربه پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتورسازی و صبای قم از ساعت 17:30 در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز شد و در پایان بازی بدون رد و بدل شدن گلی به پایان رسید.

قضاوت این مسابقه برعهده احمد صالحی بود.

