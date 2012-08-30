حمیدرضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امنیت، سلامت و آرامش درجامعه با تبعیت از قوانین و مقررات تامین می شود و بسیاری از کجرویها و آسیب های اجتماعی با قانون شکنی و ناهنجاری همراه است و هزینه های زیادی را برجامعه و فرد تحمیل می کند و به افزایش جمعیت کیفری زندانها نیز منجر می شود.



مدیرکل زندانهای قزوین اظهارداشت: اکثر زندانیان به دلیل قانون گریزی و بی توجهی یا بی اطلاعی از قوانین و مقررات، در زندان متحمل حبس می شوند و بیشترین ندامت و پشیمانی آنها ازعدم تمکین به قانون است.



فراست طلب در ادامه به نقش خانواده در پیشگیری از بروز جرائم اشاره کرد و گفت: سلامت در خانواده سبب از بین رفتن آلودگی و معضلات اجتماعی می شود و بسیاری از اطفال و نوجوانان بزهکاری که درکانون های اصلاح و تربیت حضور دارند از داشتن محیطی نامتعادل وبی روح، تعارض بین والدین و ازهم گسیختگی خانواده خود رنج می برند.



وی تصریح کرد: گسستگی روابط عاطفی، احساس بی عدالتی درخانواده و تنش و استرس برای فرزندان، از بی توجهی والدین به ارزش ها وهنجارها نشأت گرفته و زمینه را برای قانون شکنی وناهنجاری فراهم می کند.



مدیرکل زندانهای قزوین به سایر عوامل بروز جرم هم اشاره کرد و گفت: تغییرات سریع فرهنگی، ناسازگاری های شخصیتی، بیکاری، ضعف آموزش، مشکلات اقتصادی، فقر، مهاجرت و سست شدن عقاید دینی ازدیگر مؤلفه های قانون شکنی است و تقویت برنامه های مداخله گر و پیشگیرانه همه نهادهای اجتماعی، برای گروههای مختلف مخاطب ضروری است.



فراست طلب عنوان کرد: دستورات الهی مانند سدی مانع از ارتکاب خطا و بزه می شود و پرداختن به هنجارهای دینی و مذهبی از مؤثرترین راههای جلوگیری از وقوع جرم است.



این مسئول یادآورشد: تقویت ایمان و تقوا، قوی ترین نیروی بازدارنده از رذائل و ناپاکی هاست و آمارها نشان می دهد، در ماه مبارک رمضان میزان ارتکاب به جرم در داخل و بیرون زندان به دلیل وجود نیرو و باور مذهبی، به طور چشمگیری کاهش می یابد.



مدیرکل زندانهای قزوین گفت: سازمان زندانها با اجرای طرح بزرگ پیشگیری و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر، ضمن شناسایی عوامل کجرو، با بکارگیری مشاوران و مددکاران اجتماعی متخصص و ماهر در زندانها، بسیاری از تهدیدات ازجمله تکرار جرم را کاهش داده است.



وی اظهارداشت:‌ اعمال دقیق آئین نامه و قوانین و مقررات زندانها از هرگونه نا امنی و سلب آرامش در بین زندانیان جلوگیری کرده و همواره مورد تأکید در تمام سطوح است.



این مسؤل در پایان گفت: بخش زیادی از رفتارهای انحرافی و بزهکارانه زندانیان با پر کردن اوقات فراغت، از طریق برنامه های مذهبی، تربیتی و فرهنگی تغییر یافته و امیدواریم این اقدام مهم دربیرون از زندان نیز گسترش یابد.