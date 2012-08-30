دشمن با تحریم ها به دنبال سست کردن پیوند بین مردم و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی شامگاه چهارشنبه در آستانه روز پدافند هوایی در جمع نیروهای مسلح استان سمنان در محل پایگاه پدافند هوایی سمنان با بیان اینکه دشمن با تحمیل انواع تحریم ها بدنبال سست کردن پیوند بین مردم و نظام است، افزود: وحدت و همدلی مسئولان و مردم برای مقابله با توطئه های دشمنان نظام اسلامی مهم است.

وی با بیان اینکه دشمن در صدد گسستن اعتماد میان نظام و مردم با هدف ناکارآمد نشان دادن دولت است، اظهار داشت: تجربه نشان داده هرگاه مسئولان نظام نسبت به توصیه های رهبری با درایت و بصیرت وارد میدان شده اند، دشمنان ناامید و مأیوس شده اند، بنابر این تبعیت از ولایت در مدیریت اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر است.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان با اشاره به اینکه دشمنان با آخرین حربه که تحریم اقتصادی است فشار به معیشت مردم ایران را دنبال می کند، گفت: تحریم های اقتصادی غرب بیشتر با هدف جنگ روانی و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی است.

وی با گرامیداشت تقارن هفته دولت با ایام تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء تاکید کرد: آمادگی جان برکفان پدافند هوایی کشور و در اختیار داشتن مجهزترین تجهیزات نظامی در کنار دیگر نیروهای نظامی سبب شده تا دشمن جرات تجاوز به حریم ایران اسلامی را نداشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان با اشاره به آخرین وضعیت سوریه، افزود: آمریکا با از دست دادن پایگاه‌های خود در مصر، عراق و تغییر موازنه قدرت در منطقه، با هدف ثبیت قدرت خود ضمن بحران آفینی در سوریه، تغییر ساختار در این کشور را دنبال می‌کند.

وی با انتقاد از برخورد کشورهای ارتجاع عرب با مسایل سوریه گفت: شکست خط مقاومت در سوریه به تلافی شکست در جنگهای 33 روزه لبنان و 22 روزه غره، هدف آمریکا و اسراییل است و برخی از کشورهای منطقه نیز برای بقاء خود با استکبار جهانی و صهیونیستها همکاری می کنند.

به گزارش مهر، قرارگاه خاتم الانبیاء در دهم شهریور 1387 به فرمان رهبر فرزانه انقلاب تشکیل شده است و دهم شهریور ماه هر سال روز پدافند هوایی نامگذاری شده است.