به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در پیامی به سران جنبش عدم تعهد بیان کرد: با سلام و تحیت و تشکر از حضور شما عزیزان که حضورتان پیام‌آور صلح و ثبات و عدالت و دوستی است و تصمیمات شما ایجاد جنبش‌ها در راه شکوفا ساختن استعدادها و استقلال کامل و آزادی ملت‌ها و مقابله با جریان‌های استکباری است تقدیر می‌کنیم.



وی در این پیام آورده است: حضور شما عزیزان در ام القرای حرکت‌های اسلامی نقشه شوم مثلث ضد انقلاب و سرویس‌های اطلاعاتی و برخی از کشورهای غربی را که برای زمین‌گیر کردن نظام اسلامی و به انزوا کشاندن ایران اسلامی گام برمی‌داشتند الحمدلله حقیقت را روشن و همه آن نقشه‌ها را نقش بر آب کرد.



در ادامه پیام این مرجع تقلید آمده است: انتظار می‌رود این اصل که مردم با خودباوری و خوداتکایی و رشد فکری و فرهنگی لازم است سرنوشت خود را ورق بزنند و دیگران حق دخالت در سرنوشت آنها را ندارند را هرچه بیشتر و جدی‌تر مورد نظر قرار دهید.



ما با تکیه بر همین اصل، سوریه را که با پشتوانه مردمی و انجام انتخابات در راه سرنوشت خود گام برمی‌دارد مورد پشتیبانی خود قرار می‌دهیم و بحرین را که مطالبات مشروع مردم را سرکوب و خواسته‌های آنها را با ریختن خون و به زندان کشاندن پاسخ می‌دهد، محکوم می کنیم.



لزوم تصمیم گیری در ریشه کنی اختلاف افکنی های مذهبی و قومی



آیت الله نوری همدانی در پیام خود بیان کرد: اختلاف‌افکنی‌های مذهبی و قومی به هر شکل که باشد سم مهلک است و انتظار می‌رود که در آن مجمع محترم با تدبیر قاطع در راه ریشه‌کردن آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود.



بر اساس اصول اسلامی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مانند سایر مواهب خلقت حق همه ملت‌ها است و جلوگیری و مانع‌تراشی از این نعمت‌ها ظلم است و استفاده غیرصلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به هر شکل که باشد از نظر علمای اسلام ممنوع است و انتظار می‌رود که آن مجمع محترم تصمیماتی قاطع در راه خلع سلاح هسته‌ای و شیمیایی از کل جهان اتخاذ کند.



این مرجع تقلید در این پیام بیان کرده است: یکی از اهداف مهم این مجمع محترم مقابله با جریان‌های ستم و سلطه‌گری و اشغالگری است که نمونه‌های آنها را جهان، از جنگ ویتنام و دیروز عراق و امروز افغانستان و پاکستان و جاهای دیگر می‌بیند و به خصوص رژیم اشغالگر اسرائیل که کانون شر و خطر است و با آواره ساختن مردم از سرزمین‌های خودشان و ریختن خون‌ها و کشتن کودکان و زنان و تخریب خانه‌ها و اختلاف‌افکنی‌ها و با حمایت و تقویت مستکبران پابرجاست و لازم است برای این مراکز بحران‌ها تصمیمات قاطع با توفیق خداوند اتخاذ شود.



چشم مظلومان جهان به تصمیمات اجلاس عدم تعدها دوخته شده است



در ادامه پیام تصریح شده است: بالاخره امروز چشم همه مظلومان، محرومان و مستضعفان جهان به تصمیمات شما دوخته است و منتظر و امیدوارند که با توفیقات الهی و همت والای شما به خواسته‌های آنها جامع عمل پوشانده شود.



آیت الله نوری همدانی در پایان پیام خود آورده است: خداوند متعال به شما نصرت و توفیق عنایت بفرماید که خدمت شما به بشریت، عالم‌ترین خدمت‌هاست و در خاتمه، از این نظام مردمی و اسلامی که در ایران حاکم است و هم‌اکنون با مدیریت مقتدرانه مقام معظم رهبری اداره می‌شود و ادامه این راه را که راه انبیا و اولیای الهی می‌دانیم و از رهبری و مدیریت فعلی حمایت می‌کنیم.

