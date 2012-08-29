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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۰۹

مراسم هفتمین روز درگذشت امام جمعه اهل سنت گنبد برگزار شد

مراسم هفتمین روز درگذشت امام جمعه اهل سنت گنبد برگزار شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مراسم هفتمین روز درگذشت آخوند طلایی امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور عصر چهارشنبه در آیین هفتمین روز درگذشت مرحوم آخوند طلایی در گنبدکاووس گفت: شخصیت و جایگاه این عالم ربانی به قدری رفیع و بلند است که نباید ایشان را فقط محدود به قوم ترکمن و مذهب اهل سنت کرد بلکه ایشان متعلق به اسلام و قرآن است.

وی افزود: مرحوم آخوند طلایی، در تقوا و معرفت دینی، صداقت و اخلاص، علم و خدمت به مردم سرآمد روحانیون زمان خویش بود و از این حیث هیچگاه از یاد و خاطره مردم پاک نخواهد شد.

حجت الاسلام عامری اضافه کرد: این عالم ربانی سفر کرده، عشق و علاقه خاصی به اسلام داشت و همچون شمعی سوخت تا به دیگران روشنایی بدهد و خداوند نیز به ایشان عزت داد و محبت او را در دل مردم گذاشت.

وی با اشاره به حضور کم نظیر اقشار مختلف مردم شیعه و اهل سنت در آیین تشیع جنازه و آیین های سوگواری مرحوم آخوند طلایی، تصریح کرد: این میزان حضور مردم نشان از اخلاص و صداقت این روحانی بزرگ و خدمات او به جامعه و مردم بوده است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره آخوند نوریزاد و آخوند جاورامامان جمعه اهل سنت شهرستان گنبدکاووس، این دو عالم بزرگ را نیز سرآمد روحانیون زمان خودشان دانست و گفت: یاد و خاطره این دو عزیز سفر کرده نیز همواره در یاد و خاطره مردم ماندگار شده است.

امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس نیز در این آیین طی سخنانی با تسلیت درگذشت مرحوم آخوند طلایی، از حضور پرشو مردم شیعه و سنی و مسئولان در آیین تشیع جنازه این عالم ربانی قدردانی کرد.

آخوند عبدالکریم جاور گفت: این میزان حضور نشان از قدرشناسی مردم نسبت به علمای دینی و جایگاه آنان است.

کد مطلب 1684275

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