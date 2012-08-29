توجه به کتابخوانی کلید واژه توسعه فرهنگ عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان با اشاره به تاکید بر مطالعه در تعالیم دینی، بیان داشت: مردم و مسئولان می بایست در ترویج امر مطالعه به ویژه در میان جوانان تلاش کنند.

وی توجه به کتاب خوانی را کلید واژه توسعه فرهنگ عمومی دانست و اذعان داشت: باید با اعتلای فرهنگ کتاب خوانی، فرهنگ غنی بومی و سنتی را احیا کرد.

طاهایی با تاکید بر توسعه فضاهای استاندار کتاب خوانی در شهرها و روستاها، تصریح کرد: در درجه اول باید از همین فضای موجود مانند مساجد، ادارات و منازل برای مطالعه استفاده بهینه کرد.

آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح قائم شهر



عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح سه راه الغدیر قائم شهر با حضور معاون برنامه ریزی استاندار مازندران و مدیران شهرستانی آغاز شد.



ولی ‌الله فرزانه، معاون برنامه ریزی استانداری مازندران اظهار داشت: ایجاد تقاطع غیر همسطح شبدری یکی از موثرترین روش ها برای تقسیم بار ترافیکی است که در عین حال در کاهش تصادفات جاده ای و همچنین سهولت در رفت و آمد خودروها، نقش بسیار موثری دارد.



وی گفت: برای رفع مشکل و گره ترافیکی سه راه الغدیر که بخشی از پرترافیک ترین راه های کشور است ، می بایست همگان به طور جدی تلاش نمایند.



بیست و هفتمین دیدار مردمی طاهایی در نوشهر



کمال رستمعلی، رئیس روابط عمومی استانداری از برگزاری ملاقات مردمی سیدعلی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در نوشهر خبر داد و گفت: این دیدار روز جمعه دهم تیرماه 91 در مصلی شهر نوشهر برگزار خواهد شد.



وی افزود: دیدار موصوف، بیست و هفتمین ملاقات مردمی طاهایی در سمت استاندار مازندران است.



رستمعلی اظهار داشت: طبق روال گذشته در این دیدار نیز معاونین و مدیران ستادی استانداری، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، روسای سازمان ها و بانک‌های استان، طاهایی را همراهی خواهند کرد.