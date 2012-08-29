منتخبان مسابقات کتابخوانی سراسری از قزوین مشخص شدند

محمود لالوها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات مرداد ماه شبکه کتابخوانان حرفه ای کشور 420 نفر برنده داشت که 21 نفر آن از استان قزوین بودند.



لالوها افزود: این دوره از مسابقات با معرفی 21 منبع برگزار شد که خطبه هایی از نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، آنچه یک جوان باید در مورد بلوغ بداند، ریحانه بهشتی، خدا خانه دارد، زندگی آرام با روزی حلال، تاریخ و سیره سیاسی امیرالمومنین، فرقه های وهابی و پاسخ به شبهات آن، پاییز در قطار، آتش در خرمن و حکمت جاودانه از آن جمله بودند.



وی بیان کرد: در این رقابت 140 هزار نفر در سطح کشور از طریق مراجعه به شبکه www.booki.ir و پرکردن فرم سوالات شرکت کردند که به نفرات برتر کارت هدیه اهدا می شود.



این مسئول تصریح کرد: مختار سعیدی، محمد طاها لشگری، ساغر طاهری، ثریا یوسفی، نسا حبیب خواه، حمید رضا پوریوسف، روح الله هاشم خانی، لیلا عسگری، حسن طاهرخانی، مائده قموشی، حامد صفدری، سحر اسماعیل زاده، علیرضا بابایی، حسن آقاعلیخانی، نوید دقیقی، امیرحسن تقی خانی، مهران خواجه حق وردی، مریم مهرعلیان، حبیب آشوری و سعدی بابایی برندگان این دوره از مسابقات کتابخوانی بودند.



لالوها خاطرنشان کرد: شبکه کتابخوانان حرفه ای یک انجمن اینترنتی برای کتابخوانان، نویسندگان، ناشران و کلیه فعالان در عرصه کتاب است که از زمان راه اندازی رسمی خود در مرداد ماه سال 1390 تاکنون موجب جذب اقشار مختلف مردم از رده های سنی و تحصیلی مختلف به کتاب و کتابخوانی شده است.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین گفت: این اداره کل نیز در راستای آشنایی هرچه بیشتر افراد با این شبکه از طریق هماهنگی های انجام شده به صورت منظم اطلاعات و پرسشنامه های مسابقات را به ادارات و دستگاه های مختلف ارسال می کند.



لالوها افزود: خوشبختانه حضور پررنگ جوانان و گروههای مختلف مقاطع تحصیلی در این رقابت ها بیانگر موفقیت این شبکه در توسعه کتابخوانی بوده است.



وی یادآورشد: در صورتی که ارگان و یا اداره ای علاقه مند گسترش فعالیت های کتابخوانی در مجموعه خود باشد از حمایت و همکاری کامل این اداره کل در راستای برگزاری مسابقات و فعالیت های فرهنگی و کتابخوانی بهره مند می شوند.



لالوها در پایان گفت: مطالعه مفید عاملی مهم و تاثیرگذار در افزایش سطح فرهنگی جامعه و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی است که امیدواریم با حمایت مسئولان استانی در راستای توسعه نهضت مطالعه مفید گام های موثرتری برداریم.