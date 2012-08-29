انرژی هسته ای صلح آمیز حق مسلم تمام اعضای نم است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده سابق الجزایر در آژانس بین المللی انرژی اتمی در حاشیه اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه آیا با تحریمهای آمریکا علیه ایران برای توقف برنامه هسته ای این کشور موافق هستید گفت: باور ما بر این است که استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز حق مسلم هر کشوری است.

وی که مدیرکل بخش امور خارجی وزارت خارجه الجزایر نیز به شمار می رود، با بیان این مطلب افزود: انرژی هسته ای صلح آمیز حق کشورها است، زیرا این مسئله کمک می کند تا وضعیت اقتصادی یک کشور ارتقا یابد و بر اساس ام پی تی کشورها حق دارند به طور مسالمت آمیز از انرژی هسته ای استفاده کنند.

این مقام الجزایری ترور دانشمندان هسته ای ایران را محکوم و اعلام کرد: من به عنوان یکی از اعضای جنبش نم با خشونت و ترور مخالفم و ترور دانشمندان هسته ای ایران در راستای دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز را محکوم می کنم.