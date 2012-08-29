هادیزاده در اجلاس هیات رئیسه فدراسیون جهانی نابینایان شرکت کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، این اجلاس در حاشیه رقابت های پارالمپیک لندن برگزار شد و طی آن طرح پیشنهادی ایران مبنی بر اعطای مدال به دوندگان همراه با نابینایان و نیز دوچرخه سواران، مورد تقدیر هیات رئیسه فدراسیون جهانی نابینایان قرار گرفت.



در ادامه این نشست مقرر شد انتخابات فدراسیون جهانی نابینایان سال آینده برگزار شود.

چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک لندن از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازیها شرکت کرده است.