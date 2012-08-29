10 پروژه عمرانی شهرداری اردبیل بهره برداری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها با تاکید بر تداوم نهضت خدمات رسانی به شهروندان گفت: امسال افتتاح پروژه های شهرداری را در سه فاز مختلف آزادسازی خرمشهر، هفته دولت و دهه فجر متمرکز کرده ایم.

صدیف بدری با بیان اینکه در این راستا طی خردادماه گذشته 14 پروژه عمران شهری با اعتبار 90 میلیارد ریال افتتاح شد، افزود: از هفته دولت تا هفته دفاع مقدس نیز 58 پروژه با اعتبار 466 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآور شد: این پروژه ها برای پنج هفته متوالی و در مناطق مختلف شهر اردبیل پیش بینی شده که این افتتاح ها از امروز آغاز و تا آخرین روز از هفته دفاع مقدس ادامه خواهد یافت.

امسال 550 میلیارد ریال پروژه در اردبیل افتتاح شده است

شهردار اردبیل با اشاره به بهره برداری از 550 میلیارد ریال پروژه از ابتدای سال جاری تاکنون در شهر اردبیل متذکر شد: عمده ترین فعالیت شهرداری بحث آسفالت ریزی شهر اردبیل بود که تاکنون در این خصوص 140 هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت سازی شهرداری تولید و مصرف شده است.

وی با تاکید بر تداوم این روند تا زمان اتمام فصل کاری در اردبیل تصریح کرد: البته در این خصوص مساعدت مسئولان بویژه در تامین نیازهای مالی و نیز پرداخت بدهی دستگاه های اجرایی استان به شهرداری می تواند تاثیرگذار باشد.

بدری از مسئولان خواست اعتبار 500 میلیارد ریالی مصوب در دور چهارم سفر هیئت دولت به شهرداریهای استان را پیگیری کنند و عنوان کرد: روند عمران شهری اردبیل با تخصیص این اعتبار می تواند متحول شود.

وی با بیان اینکه این اعتبار باید تاکنون تخصیص می یافت، ادامه داد: شهرداری از انتصاب اکبر نیکزاد به عنوان شهردار قبلی مرکز استان استقبال کرده و جهت تسریع در خدمت رسانی آمادگی همکاری با استاندار جدید را دارد.

نائب رئیس شورای شهر اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح های پروژه های عمرانی در مناطق مختلف اردبیل بویژه در مناطق محروم و حاشیه ای شهر افزود: به دلیل کثرت افتتاح ها ما پروژه های هفته دولت را به پنج مرحله تقسیم کردیم که تا پایان هفته دفاع مقدس طول خواهد کشید.

شورا انتصاب استاندار اردبیل را به فال نیک می گیرد

جواد زنجانی با اشاره به اوج این افتتاحها به عنوان موج سوم در دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب بیان داشت: تمام فعالیتهای شورا و شهرداری اردبیل امسال براساس برنامه ریزی مدون در حال تحقق بوده و با همین روند تا پایان سال از برنامه های پیس بینی شده جلوتر خواهیم رفت.

وی همچنین با اشاره به انتصاب استاندار جدید اردبیل و شناخت نقاط ضعف و قوت استان بوسیله وی عنوان کرد: شورای شهر اردبیل این انتصاب را در راستای رشد و شکوفایی استان اردبیل به فال نیک می گیرد.

نایب رئیس شورای شهر اردبیل با بیان اینکه با تمام این فعالیتها اردبیل در زمینه عمرانی از سایر استانهای کشور عقب مانده است، تاکید کرد: با انتصاب استاندار جدید و همدلی و مشارکت بیشتر باید عقب ماندگیها جبران شود.

در این مراسم پروژه های بهسازی خیابان اصلی نیار، یعقوبیه و بعثت با زیر سازی 20 هزار مترمکعب و آسفالت ریزی 55 هزار تن، بوستان رازی با دو هزار و 500 مترمربع مساحت، فضای سبز، نورپردازی و زیباسازی شهری و.. با اعتبار 87 میلیارد ریال به بهرداری رسید.

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عکس: وحید مقدم