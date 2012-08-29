جریان اصولگرایی هنوز در ابتدای راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفار هرندی با اشاره به دوران سازندگی و دستاوردهای آن بیان کرد: مهمترین دستاورد دوران سازندگی تورم 49 درصدی، فاصله طبقاتی بیش از حد میان مردم و بدهی های انباشته شده بود.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد در دوران سازندگی گمان می کردند که باژست انقلابی نمی توان با دنیا ارتباط داشت و در همین دوران برخی از آقایان در فردودگاه مهرآباد به استقبال چهره های طاغوتی و کسانی که با جمهوری اسلامی ایران مبارزه می کردند می رفتند.

وی با اشاره به دوران اصلاحات نیز تصریح کرد: مردم با حاضر شدن در پای صندوق های رای در دوم خرداد 76 گمان کردند از نابسامانی دوران سازندگی فاصله می گیرند اما دولت اصلاحات نیز در مسیر دولت دوران سازندگی حرکت کرد و بیشتر وزرای این دولت کسانی بودند که در دولت سازندگی سابقه فعالیت داشتند.

وی با اشاره به اینکه احمدی نژاد تحت تاثیر جریان انحرافی نبوده است، ادامه داد: با شناختی که من از روحیات آقای احمدی‌نژاد دارم نمی‌توانم تصور کنم که ایشان تحت تأثیر جریان انحرافی باشد هر چند که حرف‌های امروز او با دیروزش کاملا متفاوت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر اینکه آقای احمدی‌نژاد برای مشایی اعتبار بسیار زیادی قائل است، افزود: رئیس جمهوری پیشنهاد وزرا را قبول نمی‌کرد اما پیشنهاد و سخنان مشابه آقای مشایی همیشه مورد موافقت ایشان قرار بود.

وی ادامه داد: هنگامی که مشایی از سوی احمدی‌نژاد به عنوان معاون اول انتخاب شد همه اعضای هیئت دولت مبهوت و حیرت زده شدند.

وی سپس با بیان اینکه در دوران وزارتش بخش فرهنگ در دولت آقای احمدی‌نژاد مظلوم واقع شده بود، افزود: کمی بعد از آنکه از دولت کنار رفتم شنیدم که رئیس دولت بودجه‌ای را که بنده برای امور فرهنگی در کل کشور درخواست داده بودم و مورد قبول ایشان واقع نشده بود تنها برای یک استان در نظر گرفته است.

وی اشاره ای هم به دوران انتصابش به وزارت ارشاد گفت: در آن دوران بازدید از نمایشگاه کتاب تهران از 2.5 میلیون نفر به 5 میلیون ارتقاء یافت، بودجه قرآنی 30 برابر، تعداد کانون‌های فرهنگی مساجد نیز به 7 هزار عدد و 100 سینمای فرسوده بازسازی شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص فتنه 88 بیان کرد: در جریان فتنه 88 عده‌ای به رهبری پیشنهاد کردند برای جمع کردن قائله فرمانده نیروی انتظامی عوض شود، روزنامه سلام دوباره شروع به کار کند ونظارت استصوابی حذف شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هم اکنون نیز جلوه‌هایی از فتنه غرب به فشار اقتصادی نمایان شده و آنها به دنبال این هستند که با استفاده از این حربه جمهوری اسلامی ایران را وادار به سازش با دنیای استکباری کنند.