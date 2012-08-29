دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگارمهر، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد که برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرده است عصر امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد.



بان کی مون، پیش از رهبر انقلاب با رئیس جمهور، رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز دیدار کرده بود.



گفتگو در خصوص مسائل مهم جهانی از محورهای دیدار بان کی مون با مقام معظم رهبری بود.



علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، محمد خزاعی سفیر ایران در سازمان ملل متحد، عباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه و حجت الاسلام محسن قمی معاون بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب در این دیدار حضور داشتند.



در این دیدار هم چنین معاونین دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی مون را همراهی می کردند.





مشروح خبر و تصاویر تکمیلی این دیدار متعاقبا منتشر خواهد شد.