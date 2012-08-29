گذر از تحریم های اقتصادی با اتکا به بخش خصوصی میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر انصاری بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح فاز سوم کارخانه جویا گستران سپاهان در شهرک رازی شهرضا با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از مسائلی که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاکید دارند بحث لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی در کشور است.

وی بیان داشت: اصلاح رفتاری در مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و وارد کنندگان از مواردی است که باید با فرهنگ سازی اصولی به آن دست پیدا کنیم.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با تشریح اهمیت ترویج نگرش به اقتصاد مقاومتی در جامعه یادآور شد: در این راستا باید با اصلاح برخی مصرف زدگی‌ها و همچنین تغییر نگرش در فعالان اقتصادی از رویکرد واردات گرایی به صادرات محوری فعالیت کنیم.

وی با اشاره به اهمیت به کارگیری سرمایه‌های خرد وکلان در اقتصاد تصریح کرد: برخی از افراد فقط در حوزه‌هایی مانند سکه، طلا و مسکن سرمایه‌گذاری می کنند و این در حالی است که سرمایه گذاری‌ها باید در زمینه ایجاد استقلال اقتصادی کشور باشد.

به گزارش مهر ، در پایان این مراسم خط تولید ورق های اسید شویی کارخانه جویا گستران سپاهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی واشتغال زایی مستقیم برای 45 نفر در شهرک صنعتی رازی شهرضا مورد افتتاح قرار گرفت.

