مجموعه ورزشی چند منظوره شیرآباد زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این مجموعه ورزشی اظهار داشت: چهار هزار و 360 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی برای مجموعه ورزشی چند منظوره شیرآباد هزینه شده است.

دادخدا شاهوزی مساحت این مجموعه ورزشی را هزار و 440 مترمربع عنوان کرد.

وی به پروژه های ورزشی هفته دولت در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: در هفته دولت امسال سه سالن ورزشی در شهرهای زاهدان، چابهار و فنوج و 9 پروژه ورزشی در روستاها به بهره برداری رسیده و کلنگ احداث ورزشگاه اختصاصی کریکت چابهار و ورزشگاه فوتبال این شهر به زمین زده شده است.

وی افزود: سالن ورزشی چند منظوره بخش فنوج نیکشهربا اعتبار 460 میلیون تومان به بهره ‌برداری رسید.

مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان بیان داشت: 37 پروژه ورزشی دیگر نیز با اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون ریال تا پایان سالجاری در استان به مرحله اجرا در می آید.