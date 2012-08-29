  1. استانها
  2. زنجان
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۲۹

البگدورج:

ایران و مغولستان بدنبال برقراری صلح و امنیت در جهان هستند

ایران و مغولستان بدنبال برقراری صلح و امنیت در جهان هستند

زنجان - خبرگزای مهر: رئیس جمهور مغولستان بر لزوم توسعه روابط ایران و مغولستان تاکید کرد و گفت: ایران و کشورش بدنبال برقراری امنیت و صلح در دنیا هستند و در این زمینه فعالانه وارد تعامل با سایر کشورها شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تساخیاگین البگدورج عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از آثار تارخی شهر تاریخی سلطانیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه دانشگاههای ایران و مغولستان باید در راستای افزایش تعاملات علمی خود با همدیگر تلاش کنند افزود: باید برنامه ریزی های مناسب برای اعزام دانشجویان بین دو کشور ایران و مغولستان فراهم شود و دانشجویان دو کشور بتوانند در زمینه علمی با هم تعامل داشته باشند.

رئیس جمهور مغولستان با اشاره به توسعه علمی ایران افزود: باید زمینه برای صدور آسان ویزا و روادید جهت حضور دانشجویان ایرانی و مغولستانی در کشورهای متبوع فراهم شود.

تساخیاگین البگدورج با تاکید بر اینکه ایران و مغولستان همواره در عرصه های مختلف با هم تعامل داشته اند بر توسعه روابط ایران و مغولستان تاکید کرد و گفت: باید سطح روابط فرهنگی ایران و مغولستان بخصوص در بخش علمی ارتقاء یابد.
 
کد مطلب 1684309

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها