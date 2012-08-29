ایران و مغولستان بدنبال برقراری صلح و امنیت در جهان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تساخیاگین البگدورج عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از آثار تارخی شهر تاریخی سلطانیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه دانشگاههای ایران و مغولستان باید در راستای افزایش تعاملات علمی خود با همدیگر تلاش کنند افزود: باید برنامه ریزی های مناسب برای اعزام دانشجویان بین دو کشور ایران و مغولستان فراهم شود و دانشجویان دو کشور بتوانند در زمینه علمی با هم تعامل داشته باشند.

رئیس جمهور مغولستان با اشاره به توسعه علمی ایران افزود: باید زمینه برای صدور آسان ویزا و روادید جهت حضور دانشجویان ایرانی و مغولستانی در کشورهای متبوع فراهم شود.

تساخیاگین البگدورج با تاکید بر اینکه ایران و مغولستان همواره در عرصه های مختلف با هم تعامل داشته اند بر توسعه روابط ایران و مغولستان تاکید کرد و گفت: باید سطح روابط فرهنگی ایران و مغولستان بخصوص در بخش علمی ارتقاء یابد.

