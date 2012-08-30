به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عفتان تصریح کرد: این اداره کل در راستای افزایش سرانه فضای سبز استان، در حال احداث پارک جنگلی ثامن الاائمه(ع) است.



وی با تاکید بر اینکه احداث پارک جنگلی ثامن الائمه(ع) موجب افزایش 50 درصدی فضای سبز جنگلی می‌شود، افزود: با احداث این پارک جنگلی سرانه فضای سبز استان 10 درصد افزایش می‌یابد.



مدیرکل منابع طبیعی قم با اشاره به اینکه اداره کل منابع طبیعی در راستای اجرای عملیات بیابان زدایی طرح‌های مختلفی را در دست اجرا دارد، اضافه کرد: با توجه به اینکه در منطقه کوه نمک، 37 هزار و 500 هکتار کانون بحرانی فرسایش قرار دارد، حدود 800 هکتار عملیات نهال کاری در این منطقه در سال 91 انجام خواهد شد که بودجه این امر از محل اعتبارات ملی استان تامین شده است.



وی ادامه داد: مطالعه کاربردی طرح‌های مقابله با بیابانزایی به مساحت 34 هزار هکتار و حفاظت از پوشش گیاهی به مساحت 5766 هکتار از دیگر فعالیت‌های پیش بینی شده این اداره کل در سال 91 است.



عفتان با اشاره به اینکه تاکنون 35 درصد سیلاب احتمالی شهرک پردیسان برطرف شده است، تصریح کرد: با اجرای عملیات حوزه‌های آبخیز در سال آینده 90 درصد سیل شهرک پردیسان کنترل می‌شود.



وی با تاکید بر اینکه استان 7230 هزار هکتار مرتع دارد، افزود: تصاویری از پروژه‌های مرتع استان طبق درجه بندی‌های مختلف در غرفه این اداره کل برای بازدید عموم ارائه شده است.



مدیرکل منابع طبیعی قم با اشاره به اینکه پرونده 98 درصد اراضی ممیزی استان به نفع دولت مختومه شده است، اظهار کرد: سند این اراضی به نام دولت صادر شده و زمینه واگذاری برای طرح‌های مهم صنعتی و اقتصادی استان فراهم شده است.

