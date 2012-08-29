صنعتگران در خط مقدم مبارزه با تهدیدات اقتصادی دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیف‌الله یعقوبی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح فاز سوم کارخانه جویا گستران سپاهان در شهرک رازی شهرضا در سخنانی با اشاره به جایگاه کار آفرینی در جامعه افزود: امروز لزوم ورود افراد خلاق و صاحب اندیشه به حوزه کار و صنعت بیش از گذشته احساس می شود.



وی ادامه داد: اشتغال نیاز اصلی جامعه امروزی است و در این زمینه باید با اتخاذ تمهیدات استراتژیک زمینه بروز استعدادهای نهفته را مهیا کنیم.

امام جمعه شهرضا با تشریح اهمیت حمایت از سرمایه گذاران بخش صنعت گفت: مسئولان باید در برابر سرمایه گذاران بخش صنعت فرش قرمز پهن کنند و تمامی نیازهای این قشر تلاش گر را بر طرف سازند.

یعقوبی اضافه کرد: دشمنان ایران اسلامی امروز حوزه اقتصاد را نشانه گرفته‌اند و صنعتگران در خط مقدم مبارزه با تهدیدات دشمنان در عرصه اقتصاد هستند.

به گزارش مهر ، در پایان این مراسم خط تولید ورق های اسید شویی کارخانه جویا گستران سپاهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی واشتغال زایی مستقیم برای 45 نفر در شهرک صنعتی رازی شهرضا مورد افتتاح قرار گرفت.

