اجرای 524 پروژه عمرانی در شاهرود حاصل سه سفر استانی هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندر آبادی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) شاهرود با اشاره به پر برکت بودن دولت شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: دشمن با خیال خام دلسردی مردم و سقوط نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران اقدام به انجام این گونه ترورها می کرد غافل از این که نتیجه آن رشد مردم و حضور فعال تر در عرصه انقلاب بود.

وی با اشاره به سخن امام راحل در مورد این دو شهید بزرگوار خاطر نشان کرد: باید راه، روش و منش این دو شهید بزرگوار را مورد توجه قرار دهیم.

بندرآبادی بیان داشت: امروز آخرین هفته دولت، دولت دهم است. این دولت با شعار خدمت به مردم و توزیع عادلانه بیت المال و با اخذ مشورت های لازم و کسب اطلاعات در زمینه های گوناگون به خوبی در جهت کاهش محرومیت ها تلاش نموده است.

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود با اشاره به سه سفر هیئت دولت به استان سمنان تصریح کرد: حاصل این سه سفر تصویب و اجرای 524 پروژه عمرانی با اعتبار 800 میلیارد تومان در شهرستان شاهرود بوده است.

بندرآبادی افزود: در دور اول این سفرها 164 پروژه عمرانی با اعتبار 250 میلیارد ریال در شهرستان شاهرود به تصویب رسید که تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

وی ادامه داد: از جمله پروژه های سفر اول می توان به احداث شعبه تامین اجتماعی، پلی تکنیک، خوابگاه 250 نفری دانشگاه علوم پزشکی، اجرای پست های انتقال برق، احداث استخر سرپوشیده کارگران، عمران و آبادانی روستایی، خانه های بهداشت، بهسازی معابر روستایی، سد مجن و چهار پروژه دامپروری و گلخانه ای اشاره نمود.

فرماندار شاهرود با یادآوری 192 پروژه عمرانی با اعتبار 500 میلیارد تومان در سفر دوم هیئت دولت خاطر نشان کرد: این پروژه ها نیز 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

بندرآبادی سالن چند منظوره مدیریت بحران، خوابگاه دانشگاه صنعتی، احداث بخش جراحی قلب بیمارستان امام حسین (ع)، سلان ورزشی 3هزار نفری، استخر سرپوشیده روستایی، ساختمان های آموزشی پردیس دانشگاه صنعتی و کانون فرهنگی، تربیتی کمیته امداد را از مهمترین این پروژه ها دانست و افزود: قسمتی از این پروژه های عمرانی افتتاح و بخش دیگر آن تا پایان سال 91 آماده بهره برداری خواهد بود.

وی 168 پروژه با 75میلیارد تومان اعتبار و پیشرفت فیزیکی 40 درصد را حاصل سفر سوم هیئت دولت در شهرستان شاهرود دانست و تصریح کرد: احداث سالن ورزشی بانوان، تکمیل ساختمان های پارک علم و فناوری، اقزایش تخت های بیمارستان امام حسین (ع) تا 100 تخت، توسعه راه آهن طبس، شاهرود، گرگان، احداث شهرک سینمایی، احداث مجتمع توانبخشی ایثارگران، احداث دفتر جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گیاهان دارویی، ساختمان اداری پارک علم و فناوری شاهرود و احداث فازهای دیگر دانشگاه پیام نور از مهمترین این پروژه ها هستند.

بندر آبادی با اشاره بحث اشتغال و طرح بنگاه های زود بازده که در دولت نهم در راستای توزیع عادلانه ثروت و امکانات پیشنهاد شد عنوان کرد: منابع بانکی این بنگاه ها تامین شد و در اختیار مردم قرار گرفت.

فرماندار شاهرود گفت: در شاهرود به دلیل دور بودن از تهران و جذاب بودن غرب استان یعنی گرمسار و سمنان برای سرمایه گذاران و نبود زیر ساخت های لازم سرمایه گذاران از این بنگاه ها استقبال خوبی نکردند.

وی افزود: طرح تحول بخش کشاورزی با 58 میلیارد تومان اعتبار در شهرستان شاهرود با جدیت تمام در توسط دبیرخانه آن در جهاد کشاورزی در حال پیگیری است و ما از این لحاظ در استان در صدر قرار داریم.

بندرآبادی با بیان این مطلب که پروژه های افتتاح شده سال جاری مجموعا 124 پروژه با اعتبار 99 میلیارد و 280 میلیون تومان بوده افزود بخشی از این پروژه ها فردا پنج شنبه 9 شهریور با حضور استاندار، مسئولین شهری و خانواده های شهدا و ایثارگران افتتاح خواهد شد.

امام جمعه موقت شاهرود نیز در این مراسم با اشاره به شهادت دو شهید دولتی، شهیدان رجایی و باهنر گفت: طبق آیه قرآن شهیدان حی و عند ربهم یرزقون هستند

حجت الاسلام عباس امینی افزود: بخشی از این دو عنوان دور از دسترس ماست اما بخشی دیگر قابل فهم است.

وی اظهار داشت: اگر شهیدان حی هستند یعنی صاحب اثرند. شما از حی بودن آنها بهره مند می شوید.

مدیر مدرسه علمیه امام صادق (ع) شاهرود با اشاره به این که یادواره شهدا برای این است که برای حیات مادی و حیات طیبه خود از آن ها استفاده کنیم خاطر نشان کرد: فتنه های گوناگونی که در آن شهادت عزیزان و خدمتگزاران رقم خورد برای جوانان ما عبرت هایی دارد.

امینی تصریح کرد: استکباری که برنامه های ترور را اجرا می کرد الان کجاست، امروز منافقین کجایند و انقلاب و شهیدان ما کجا هستند.

برگزاری اجلاس عدم تعهد نشانه عزت ایران است

وی با اشاره به برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهد ها در ایران گفت: با وجود همه تهدید ها و تحریم ها این اجلاس در ایران با استقبال گسترده کشورها درحال برگزاری است و این نشانه عزت کشور ایران است.

امینی اظهار داشت: شهادت و ایثار در راه خدا آثارش را دارد. باید نگاه درست به زندگی شهیدان داشته باشیم.

اخلاص و خدمت خالصانه به خلق رمز ماندگاری رجایی و باهنر است

امام جمعه موقت شاهرود با اشاره به این که زنده ماندن شهیدان در یاد و خاطر مردم درس بزرگی برای مسئولین است تصریح کرد: اخلاص و خدمت خالصانه به خلق خدا همان دو عاملی است که باعث ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهیدان انقلاب اسلامی در یاد و خاطره مردم شده است.

در پایان این مراسم از کارمندان نمونه ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان شاهرود با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.