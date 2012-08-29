111 پروژه عمرانی و اقتصادی در اردبیل به بهره برداری خواهند رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرداری اردبیل اضافه کرد: براساس برنامه های زمان بندی شده این پروژه ها باید تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به افتتاح 99 پروژه اقتصادی و تولیدی در مرکز استان طی هفته دولت متذکر شد: این پروژه در طول این هفته و با اعتباری بالغ بر 490 میلیارد ریال بهره برداری شد.

اکبری با بیان اینکه طی شش سال گذشته بیش از هزار و 200 پروژه تنها در شهرستان اردبیل و به مناسبتهای مختلف افتتاح شده است، افزود: این خدمات بیشتر در مناطق محروم و کم برخوردار بوده و با طرحها هم اکنون چهره اردبیل عوض شده است.

وی هفته دولت را بهانه ای برای ارائه خدمات بیشتر به مردم دانست و با بیان اینکه این مناسبت را باید از دو منظر بررسی کرد، یادآور شد: هفته دولت از یک طرف نماد مظلومیت یک ملت و از سوی دیگر اوج صلابت و توانمندی یک ملت است.

فرماندار اردبیل هشت سال دفاع مقدس، تهاجم فرهنگی، فشارهای بین المللی و تحریمها و توطئه های دشمنان را در راستای کند کردن گامهای شتابان رشد و پیشرفت ملت ایران ارزیابی کرد و تصریح کرد: اما هیچ یک از عوامل مانعی برای توقف ملت ایران نشده است.

نمایش شایستگی ایران با برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد

وی برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد را نشان دادن شایستگی ایران اسلامی در جهان دانست و ادامه داد: کشورهای غربی تلاش کردند این جنبش در کشورمان تشکیل شنود که باز در این خواسته خود نیز با شکست مواجه شدند.

اکبری با اشاره به پیش بینی ورود دو الی سه میلیون مسافر تا پایان فصل گردشگری به استان اردبیل، وظیفه شورا و شهرداری را در خدمات رسانی به این مسافران سنگین برشمرد و عنوان کرد: باید ضریب خدمت به شهروندان و گردشگران افزایش یابد.

وی با بیان اینکه شورای سوم طی پنج سال گذشته وارد میدان سازندگی اردبیل شده است، بیان داشت: مقیاس خدمات رسانی شورا و شهرداری در یک مسیر نبوده و در تمام حوزه ها و همه مناطق و نوحی این خدمات قابل مشاهده است.

در پایان این مراسم 10 پروژه عمران شهری شهرداری اردبیل شامل بهسازی خیابان اصلی نیار، یعقوبیه و بعثت با زیر سازی 20 هزار مترمکعب و آسفالت ریزی 55 هزار تن، بوستان رازی با دو هزار و 500 مترمربع مساحت، فضای سبز، نورپردازی و زیباسازی شهری و... با اعتبار 87 میلیارد ریال به بهرداری رسید.