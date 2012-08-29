نبیل العربی: جنبش عدم تعهد باید بحران های منطقه را حل و فصل کند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب امشب در بدو ورود به تهران برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه معتقدم جنبش عدم تعهد موفق ظاهر شده است افزود: هر سال ریاست این جنبش به کشورهای عضو واگذار می شود از این رو باید به ریاست جنبش در دوره جدید اهمیت قائل شویم.

وی در ادامه با بیان اینکه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای بررسی مهمترین مسائل موجود در منطقه دور هم جمع می شوند، افزود: این گردهمایی باعث آن می شود تا اعضا بتواند راهکارهای اصولی را برای مسائل موجود در منطقه ارائه دهند.

العربی همچنین با بیان اینکه جنبش عدم تعهد باید بحران های موجود در منطقه را حل و فصل کند، افزود: البته باید به این نکته اشاره کرد که اعضای جنبش عدم تعهد فقط می توانند نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند و امیدواریم طرح این نظرات به بحران های منطقه کمک کند.

دبیرکل اتحادیه عرب با بیان اینکه جنبش عدم تعهد دبیرخانه ای ندارد، افزود: با اینکه این جنبش فاقد دبیرخانه است اما اعضا دور هم جمع می شوند و برای پیشبرد اهداف این اجلاس جلسات خود را برگزار می کنند.