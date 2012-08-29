تکذیب دستگیری یک ایرانی در ترکیه به جرم جاسوسی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سفارت ایران در تکذیب خبر روزنامه حریت مبنی بر دستگیری یک ایرانی به جرم جاسوسی به این شرح است:



بسمه تعالی



بیانیه مطبوعاتی



در برخی رسانه های جمهوری ترکیه خبری درخصوص دستگیری یک تبعه ایرانی در خاک ترکیه منتشر شده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران خبر مزبور را قویا تکذیب و تاکید می نماید که خبر مذکور بی اساس بوده و منابع آن نامشخص می باشد.



انتشار اینگونه اخبار کذب و فتنه برانگیز برخلاف اخلاق رسانه ای بوده و به هیچ عنوان نمی تواند به روابط دو کشور دوست و برادر ایران وترکیه آسیب وارد کند.



ضمنا درخصوص ادعای مذکور تاکنون هیچگونه اطلاع رسمی به این نمایندگی اعلام نشده است و در این خصوص اطلاعات رسمی از مقامات دولت ترکیه درخواست گردیده است.