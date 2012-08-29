به گزارش خبرنگار مهر، سعادت الله عباسی ظهر چهارشنبه در پنجمین کنگره علوم دامی ایران که با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اساتید، دانشجویان رشته‌های مختلف دامی و برخی از رسانه‌های گروهی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: تولید 12 میلیون تن محصولات دامی در کشور نشان از ایجاد تحولات اساسی در حوزه دام، پس از پیروزی شکوهمند اسلامی است که این تحولات اساسی بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی با اشاره به اینکه ایران در گذشته به دلیل وجود تنوع و وسعت کشتزارهای خود همواره مورد توجه برنامه‌ریزان بوده است، اضافه کرد: این ظرفیت‌های ارزنده همیشه برای برطرف کردن نیازهای واقعی کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه طبق سخنان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران وابستگی بخش کشاورزی و دامپروری به دیگر کشورها، وابستگی سیاسی را به دنبال دارد، تصریح کرد: بر اساس اصل 43 قانون اساسی کشور که بر مبنای برطرف شدن نیازهای اساسی مردم استوار است، با استفاده از امکانات موجود و افزایش تولیدات کشاورزی و دامی، مراحل دست‌یابی به خودکفایی دامی را دنبال می‌کنیم.

وی استفاده از صنایع تبدیلی و تکمیلی را در حوزه بندی‌های دام کشور بسیار با ارزش عنوان کرد و گفت: بدون شک با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، شاهد افزایش چشمگیری در فرآورده‌های دامی کشور هستیم.

عباسی ادامه داد: برپایی تشکل‌های اختصاصی و علمی در حوزه دام کشور از جمله موارد مهمی است که به زودی انجام می‌شود.

