ارایه گزارشات غیر واقعی به مردم حرام است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین چهارشنبه شب در جلسه شورای اداری استان فارس با اشاره به توسعه کار و فعالیت در این استان تاکید کرد: انجام فعالیت های فراوان مورد تایید است اما باید اینگونه فعالیت ها با دقت و وسواس همراه باشد.

وی تصریح کرد: برخی از پروژه ها در زمان مناسب به پایان رسیده اما در راه اندازی و اجرای آنها دقت کافی به عمل نیامده است.

استاندار فارس افزود: نباید گزارشات غیر واقعی از عملکرد را به مردم ارایه کرد بلکه باید اگر در نوع فعالیت کوتاهی شده باشد با مردم صادقانه کوتاهی و کم کاری ها را مطرح کرد.

صادق عابدین با بیان اینکه وقتی برای پرداختن به حاشیه ها در استان فارس وجود ندارد یادآور شد: فضای استان فارس فضای کار، تلاش و فعالیت است که در این زمان هیچگونه وقتی برای پرداخت به حاشیه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تمامی استانها در تلاش هستند که سهم بیشتری از دولت و بخش خصوصی را به خود اختصاص دهند و در این زمان و موقعیت اگر لحظه ای غفلت کنیم استان فارس به عقب باز می گردد.

استاندار فارس یادآور شد: همگی ما گذشته استان را به خاطر داریم و نباید اجازه دهیم که فضای استان باعث از دست رفتن فرصت ها شود.

نمایندگان فارس نعمتی بزرگ برای استان هستند

صادق عابدین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش موثر نمایندگان این استان در توسعه و پیشرفت، گفت: مجمع نمایندگان استان فارس نعمتی بزرگ برای این استان به حساب می آیند که می توانیم از این پتانسیل بزرگ برای توسعه و پیشرفت استفاده کنیم.

وی افزود: نمایندگان فارس انسانهایی مومن، اصولگرا، عالم و علاقه مند هستند که داشتن چنین افرادی به عنوان نمایندگان مردم استان بیانگر فضای مناسب برای توسعه و پیشرفت است.