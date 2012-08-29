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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۴۷

همدانی گلشن:

فناوری نوین دامی نیاز امروز ایران است/ اقتصاد مقاومتی ریشه در اقتصاد دانش بنیان دارد

فناوری نوین دامی نیاز امروز ایران است/ اقتصاد مقاومتی ریشه در اقتصاد دانش بنیان دارد

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان: با توجه به مشکلاتی که برخی از کشورها برای ایران به وجود آورده‌اند، فناوری نوین دامی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل همدانی گلشن ظهر چهارشنبه در پنجمین کنگره علوم دامی ایران که با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اساتید و دانشجویان رشته‌های مختلف دامی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: بدون شک اقتصاد مقاومتی که از بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب است، ریشه در اقتصاد دانش بنیان دارد.

وی گفت: هر روز نیاز به علم و فناوری در برطرف کردن مشکلات کشور بیش از گذشته احساس می‌شود و در این راستا تمام نیروها، در تمامی حوزه‌ها باید بسیج شوند.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه مشکلاتی که دشمنان ایران برای این کشور به وجود آورده‌اند، سطحی است، تاکید کرد: با زیرساخت‌های قدرتمندانه‌ای که در کشورمان وجود دارد می‌توانیم به راحتی این مشکلات را از سر راه بر ‌داریم.

وی با اشاره به اینکه استفاده از فن‌آوری‌های نوین دامی برای رفع نیاز ایران به کشورهای خارجی، در حوزه صادرات غیر نفتی، به طور کامل مشهود است، تصریح کرد: در تمام حوزه‌ها به خصوص فرآورده‌های دامی از روش‌های سنتی باید به سوی روش‌های مبتنی بر علم و فن‌آوری قدم برداریم.

همدانی گلشن بزرگ‌ترین دستاورد در حوزه دام استان اصفهان را نبود هیچ‌گونه مشکلی در تعداد کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل دامی استان دانست و گفت: برگزاری چنین کنگره‌های، بهترین فرصت برای خط دهی به نیروهای علمی و دانشگاهی برای کسب محصولاتی است که بر اساس اصول علمی و فناوری تولید می‌شوند.

وی مورد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: این دانشکده همواره جزء قوی‌ترین و علمی‌ترین دانشکده‌های این دانشگاه مطرح شده است که با ورود دانش‌آموختگان این دانشکده به بازار کار بسیاری از مشکلات دامی کشور برطرف می‌شود.

کد مطلب 1684321

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