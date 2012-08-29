5 هزار پروانه استاندارد در اصفهان تمدید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر صالح‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به گزارش اقدامات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اظهار داشت: سازمان استاندارد در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی را در حوزه‌های مختلف انجام داده است.

وی ادامه داد: سازمان استاندارد با توجه به ابلاغ قانون ارتقای کیفیت خودرو و کالاهای صنعتی که حدود دو سال گذشته اتفاق افتاد، مکلف شد که حوزه استانداردسازی را به کالاهای صنعتی گسترش دهد.

مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: اداره کل استاندار استان اصفهان توانست با برگزاری جلسات منظم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعدادی از واحدهای صنعتی که در حوزه استان مشغول به فعالیت بودند بازرسی اولیه انجام داده و مقدمات کار را نیز فراهم کند.

وی پنج هزار ردیف کالا را شامل استاندارد عنوان و اضافه کرد: در اولویت کاری سال جاری این اداره کل 300 کالا در دستور کار قرار دارد .

اصغر زاده با اشاره به اینکه در سال 1389تعداد 350 پروانه استاندارد صادر شده است، افزود: سال 1390گذشته این تعداد به 520 پروانه استاندارد رسید و در پنج ماهه نخست سال جاری نیز بیش از 180 پروانه استاندارد صادر شده است.

وی تاکید کرد: در صورت پیگیری منسجم برنامه‌ها تعداد پروانه استاندارد در استان به بیش از 700 پروانه می رسد.

مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان اظهار داشت: در سال جاری نیز پنج هزار پروانه استاندارد نیز تمدید شده است.

وی در خصوص انجام برخی اقدامات برای نخستین بار در کشور گفت: در سال گذشته بانک اطلاعاتی در زمینه شهربازی‌ها شکل گرفت و از مجموعه پارک‌ها و شهربازی ها و وسایل بازی بازرسی انجام که در نتیجه مواردی که اصول ایمنی و استاندارد در آنها رعایت نشده بود پلمپ شد.

صالح‌زاده با اشاره مبحث خصوصی و اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: با توجه به اصل 44 قانون اساسی بیش از 90 درصد شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

وی با اشاره به استانداردسازی محصولات کشاورزی افزود: با توجه به استانداردسازی محصولات کشاورزی با سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان تعامل خوبی صورت گرفته که در نتیجه 50 محصول مراحل تشکیل پروانه استاندارد خود را طی می‌کنند.

مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان در مورد ترویج فرهنگ استاندارد تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ استاندارد باید مدیریت هزینه بیشتری انجام داد و در این خصوص 200 هزار سی دی در بین اقشار مختلف مردم توزیع شده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر استفاده از خمیر مرغ در تهیه فرآورده‌های گوشتی اظهار داشت: تصمیم گیری در مورد خمیر مرغ و استفاده از آن در تهیه فرآورده های گوشتی نیاز به نظر مسئولان کشوری دارد و اصلاحاتی نیز در زمینه تولید خمیر مرغ صورت گرفته است.