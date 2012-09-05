مراسم اختتامیه اجلاس خبرگان رهبری با صدور بیانیه ای خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری از دوره چهارم این مجلس با حضور آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان عصر امروز چهارشنبه در دومین روز از این اجلاس برگزار شد.

بنا بر این گزارش ، دوازدهمین اجلاس خبرگان صبح دیروز با سخنرانی آیت الله مهدوی کنی آغاز شده بود.



سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی سخنران مهمان این مراسم در روز نخست بود و مهدی غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت امروز در جمع اعضای خبرگان سخنرانی کرد.



در جلسه امروز همچنین تعدادی از نمایندگان به ایراد نطق پرداخته و پیرامون مباحث مربوط به مجلس خبرگان و مسائل جاری کشور، اظهار نظر کردند.



آیت الله مهدوی کنی، ریاست مجلس خبرگان رهبری نیز در سخنانی کوتاه، مجدداً بر ضرورت تسریع در بازسازی مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی تأکید و از اقدامات خبرگان ملت در خصوص کمک به بازسازی این مناطق بویژه بازسازی و تعمیر مساجد آسیب دیده تشکر و قدردانی کرد.



همچنین طرح های پیشنهادی کمیسیون آیین نامه این مجلس، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت.