مراسم رژه نیروهای مسلح آغاز شد/ نمایش آخرین دستاوردهای نظامی کشور

به گزارش خبرنگار مهر‍، در این مراسم که در مقابل حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار می شود، فرماندهان ارشد نظامی کشور سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح، سرلشگر صالحی فرمانده کل ارتش، سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه، سرلشگر رحیم صفوی، سردار وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و سپاه در این مراسم حضور دارند.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان هم اکنون در حال سخنرانی در این مراسم است.

در مراسم 31 شهریور ماه امسال علاوه بر رژه نیروهای مسلح، آخرین تجهیزات و عدوات نظامی نیروهای مسلح ساخت کشورمان به نمایش در خواهد آمد.

دهها خبرنگار و عکاس داخلی و خارجی مراسم رژه امروز را به طور مستقیم برای رسانه های خود پوشش می دهند.