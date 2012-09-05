به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ضیافت اعضای مجلس خبرگان با حضور آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان، هیئت رئیسه و سایر اعضای این مجلس سه شنبه شب در محل دفتر هیات رئیسه مجلس خبرگان برگزار شد که این مراسم با حاشیه هایی همراه بود که به برخی از آنها اشاره می شود.

* محمدرضا مهدوی کنی، احمد جنتی، سیدمحمود شاهرودی، سید احمد خاتمی، دری نجف آبادی، حسن روحانی از چهره های شاخص در این ضیافت شام برای خبرگان رهبری بودند.

* پیش از حضور خبرنگاران و عکاسان در این مراسم برخی از اعضای خبرگان به بیان نقطه نظرات خود در حضور آیت الله مهدوی کنی مشغول بودند ، چندی پس از حضور اصحاب رسانه سید احمد خاتمی از اعضای هیات رئیسه خبرگان خطاب به خبرگان رهبری گفت: اگر اجازه دهید رئیس مجلس خبرگان سخنان کوتاهی در حضور خبرنگارن داشته باشند و بعد جلسه را به صورت غیر رسانه ای برگزار کنیم.

* پس از این حرف خاتمی، آیت الله مهدوی کنی در سخنانی خطاب به وی گفت: من نیز صحبتی برای گفتن ندارم و عکاس ها می توانند عکس بگیرند و بروند!

* معاون اول قوه قضائیه در بدو ورود به جلسه وقتی با نامرتبی چیدمان کفشهای حاضران در جلسه در آستانه در مواجه شد خود شروع به جفت کردن کفشها کرد که این اقدام وی با واکنش برخی محافظان و مسئولان برگزای مراسم مواجه شد.

* در بدو ورود اعضای خبرگان، انصاریان مسئول دفتر ریاست مجلس خبرگان به استقبال مهمانان رفته و تلاش فراوانی در برقراری نظم جلسه داشت.

* سید احمد خاتمی به عنوان دبیر جلسه به اعضا نوبت می داد و در خلال صحبت آنها وقت را تنظیم می کرد و به برخی تذکر می داد که وقت سخنرانی آنها خاتمه یافته است.

* آیت الله یزدی که به علت کسالت به کمک ویلچر وارد ساختمان شده بود از ورودی سالن ضیافت بقیه راه را با کمک "واکر" تا محل صندلی خود پیمود، بعد از ورود یزدی، اعضا به احترام وی بلند شدند و سید احمد خاتمی تا زمانی که آیت الله یزدی بر روی صندلی خود بنشیند به احترام وی ایستاده بود.

* پیش از صحبت های آیت الله مهدوی، یکی از اعضا در خصوص دوران خلافت امیرالمومنین سخنرانی کرد که بخش قابل توجهی از آن به زبان عربی بود که به علت طولانی شدن این سخنان، سید احمد خاتمی چند بار در خلال سخنرانی وی با اشاره به کمبود وقت از ایشان خواست تا به سخنان خود خاتمه دهد. پس از اتمام بخش عربی سخنان این عضو خبرگان رهبری، حجت الاسلام سیدمحمود علوی به شوخی به وی گفت: از شما می خواهیم سخنرانی عربی خود را دوباره برای اعضا ترجمه کنید.

* آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله محمدتقی مصباح یزدی دو عضو برجسته خبرگان رهبری از غایبان ضیافت شام رئیس مجلس خبرگان بودند، البته آیت الله مصباح به علت کسالت در جلسه صبح خبرگان نیز شرکت نکرده بود.

* آیت الله مهدوی کنی وقتی از خبرنگاران خواست تا از جلسه خارج شوند خطاب به آنان گفت: این یک ضیافت طلبگی است برای خبرگان، جلسه محرمانه نبوده و یک ضیافت دوستانه و صمیمی است. مهدوی کنی در پایان هنگام خروج با همان شوخ طبعی همیشگی خود خطاب به خبرنگاران و عکاسان گفت: شما دیگر می توانید بروید من خودم هستم!