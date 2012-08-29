81 کودک بی سرپرست در اردبیل نگهداری می شوند

رویا احمدیان شامگاه چهارشنبه در حاشیه هماهنگی جشنواره فرزندان مهر ویژه پسران سراسر کشور در اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هفت مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در استان اردبیل وجود دارد که یک مرکز دولتی و شش مرکز به صورت هیئت امنایی مدیریت می شود.

وی با اشاره به تعداد کودکان بی سرپرست نگهداری شده در این مراکز افزود: 81 نفر در مراکز نگهداری اسکان یافته و 140 نفر نیز به صورت شبه خانواده ها تحت پوشش قرار گرفته و خدماتی به این افراد داده می شود.

احمدیان در پاسخ به سوالی مبنی بر شهرستانهای دارای مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست اضافه کرد: تمامی مراکز نگهداری در مرکز استان مستقر شده اند و اگر کودک بی سرپرستی در شهرستانهای استان وجود داشته باشد به مراکز نگهداری در شهر اردبیل انتقال داده می شوند.

وی با اشاره به وظایف سازمان بهزیستی در قبال فرزندان بی سرپرست افزود: سازمان بهزیستی با توجه به تکلیف شرعی، وظیفه انسانی و ماموریت قانونی خود در قبال کودکان بی سرپرست، فراهم کردن زمینه های مناسب به منظور توانمندسازی در ابعاد مختلف نیازهای کودکان بی سرپرست را مورد توجه قرار می دهد.

احمدیان با اشاره به اهداف جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان مهر در ابعاد متعدد متذکر شد: رشد و ارتقای احساس تعلق جمعی، عواطف و تفکر فردی و گروهی، شناخت و رشد استعدادهای فرهنگی و ورزشی و تعامل و مشارکت برای اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی از جمله اهداف جشنواره فرزندان مهر است که سازمان بهزیستی آنها را دنبال می کند.

رئیس هفتمین جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان مهر با اشاره به ضرورت ارتقای سطح استقامت جسمانی و روانی کودکان تحت سرپرستی از طریق ایجاد زمینه های مختلف و کسب اعتماد به نفس ادامه داد: برخورداری کودکان از حمایتهای اجتماعی می تواند در ظهور استعدادهای بالقوه کودکان تحت سرپرستی بهزیستی نقش پر رنگی داشته باشد.

وی با تاکید بر تلاش برای حضور کودکان بی سرپرست در عرصه رقابتهای سالم اجتماعی و ایجاد زمینه به منظور کسب موفقیت به عنوان محور فعالیت بهزیستی متذکر شد: تقویت توانمندیهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی فرزندان مهر پس از گذشت شش دوره از جشنواره فرهنگی و ورزشی به مرحله خوبی رسیده اما باید باز هم به تلاشها ادامه داد.