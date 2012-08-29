  1. ورزش
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۰۸

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال/

گهر از شکست گریخت، سپاهان و نفت پیروز شدند/ دربی گیلان هم مساوی شد

گهر از شکست گریخت، سپاهان و نفت پیروز شدند/ دربی گیلان هم مساوی شد

هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با ثبت نتیجه تساوی در دربی گیلان، برتری سپاهان اصفهان و نفت تهران به ترتیب مقابل فجرسپاسی شیراز و ذوب آهن اصفهان و تساوی دو تیم گهر دورود و صنعت نفت آبادان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19 امروز چهارشنبه با برگزاری چهار بازی پیگیری شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* گهردورود 2 - صنعت نفت آبادان 2
گل‌ها: فرید عابدی (14) و تقی نائینی (2+90) برای گهر و رضا خالقی‌فر (36) و رسول نویدکیا (68) برای نفت آبادان

* داماش گیلان صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* سپاهان اصفهان یک - فجرسپاسی شیراز صفر
گل: جواهیر سوکای (86)

* نفت تهران یک -  ذوب آهن اصفهان صفر
گل: یعقوب کریمی (47)
اخراج: ابراهیم محمدی (63 - ذوب آهن)

جدول رده بندی لیگ برتر:
1- نفت تهران 14 امتیاز
2- سپاهان اصفهان 13 امتیاز - تفاضل گل 5+
3- سایپای البرز 13 امتیاز - تفاضل گل 3+
4- راه آهن 12 امتیاز - تفاتضل گل 3+
5- ملوان بندرانزلی 12 امتیاز - تفاضل گل 2+
6- تراکتورسازی تبریز 12 امتیاز - تفاضل گل 1+
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15- پرسپولیس 5 امتیاز - تفاضل گل 3- (یک بازی کمتر)
16- صنعت نفت آبادان 5 امتیاز - تفاضل گل 7-
17- آلومینیوم هرمزگان 4 امتیاز (یک بازی کمتر)
18- ذوب آهن اصفهان 3 امتیاز 

کد مطلب 1684339

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