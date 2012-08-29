گهر از شکست گریخت، سپاهان و نفت پیروز شدند/ دربی گیلان هم مساوی شد

هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با ثبت نتیجه تساوی در دربی گیلان، برتری سپاهان اصفهان و نفت تهران به ترتیب مقابل فجرسپاسی شیراز و ذوب آهن اصفهان و تساوی دو تیم گهر دورود و صنعت نفت آبادان پیگیری شد.