  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۴۴

آغاز مراسم اختتامیه نشست وزیران نم با حضور صالحی

آغاز مراسم اختتامیه نشست وزیران نم با حضور صالحی

مراسم اختتامیه نشست وزیران نم دقایقی پیش با حضور صالحی وزیرامور خارجه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نشست وزیران خارجه نم دقایقی پیش در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور وزیران خارجه  و معاونان وزیر خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و وزیرخارجه کشورمان آغاز شد.

در این مراسم قرار است صالحی جمع بندی ای ازنظرات وزیران خارجه شرکت کننده و همچنین سخنرانی های انجام گرفته توسط هیئت های حاضر ارائه کند.

به گزارش مهر سندی که در این مراسم به عنوان سند نهایی و تایید شده وزیران خارجه توزیع شده است بیش از 700 بند دارد که به مسائل امنیتی ، حقوق بشر ، مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و همچنین مباحث مطرح و شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد پرداخته است.

بر اساس این گزارش صالحی پس از پایان مراسم اختتامیه با حضور در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی جمع بندی از این نشست دو روزه ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 1684341

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