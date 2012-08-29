آغاز مراسم اختتامیه نشست وزیران نم با حضور صالحی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نشست وزیران خارجه نم دقایقی پیش در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور وزیران خارجه و معاونان وزیر خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و وزیرخارجه کشورمان آغاز شد.

در این مراسم قرار است صالحی جمع بندی ای ازنظرات وزیران خارجه شرکت کننده و همچنین سخنرانی های انجام گرفته توسط هیئت های حاضر ارائه کند.

به گزارش مهر سندی که در این مراسم به عنوان سند نهایی و تایید شده وزیران خارجه توزیع شده است بیش از 700 بند دارد که به مسائل امنیتی ، حقوق بشر ، مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و همچنین مباحث مطرح و شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد پرداخته است.

بر اساس این گزارش صالحی پس از پایان مراسم اختتامیه با حضور در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی جمع بندی از این نشست دو روزه ارائه خواهد کرد.