حضور مربیان تیم ملی و استقبال اندک تماشاگران/ نفت به ضد فوتبال متهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و ذوب آهن در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر از ساعت 19:00 امشب در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار شد که حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* سیموئز و مارکار آقاجانیان مربیان تیم ملی بزرگسالان و مهدی غفاری و نادر عزت اللهی مربیان تیم نوجوانان از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا کردند.

* استقبال اندکی از این بازی صورت گرفت که تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه کمتر از 200 نفر است که تعداد بیشتری از آنها طرفداران ذوب آهن هستند.

* تغییرات قابل توجهی در جایگاه ویژه خبرنگاران ورزشگاه دستگردی صورت گرفته تا این ورزشگاه کم کم برای میزبانی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده شود البته زمین چمن این ورزشگاه شرایط نامطلوبی دارد.

* پیش از آغاز مسابقه منصور ابراهیم زاده به سمت نیمکت تیم ذوب آهن رفت و با همه اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد.

* بازیکنان ذوب آهن پس از اجرای مراسم آغازین مسابقه به سمت نیمکت نفت رفتند و ابراهیم زاده برای حضور در زمین مسابقه رخصت گرفتند.

* پیش از آغاز مسابقه حسن کامرانی فر کمک داور این مسابقه به یکی از تور دروازه ایراد گرفت به همین دلیل بازی با 3- 4 دقیقه تاخیر آغاز شد.

* منصور ابراهیم زاده در طول نیمه نخست در کنار خط طولی زمین حاضر نشد اما در نیمه دوم و پس از به ثمر رسیدن گل نفت تا آخر بازی از کنارخط تیمش را هدایت می کرد.

* از دقیقه 75 به بعد تماشاگران تیم ذوب آهن به خاطر مصدومیت های بیش از اندازه بازیکنان نفت شعار نفت ضد فوتبال را سر دادند.

* پس از اعلام پنالتی به نفع تیم ذوب آهن سوشا مکانی به تصمیم داور اعتراض شدیدی داشت که ابراهیم زاده وی را آرام کرد. این پنالتی توسط رجب زاده هدر رفت.

* منصور ابراهیم زاده چند دقیقه مانده به پایان بازی راهی رختکن شد.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و نفت تهران در پایان با برتری یک بر صفر تیم نفت به پایان رسید.