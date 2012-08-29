نظارت کامل بر قیمتها در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی افکاری چهارشنبه شب در جلسه شورای اداری استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت ایجاد اشتغال در استان فارس یادآور شد: تعهد ایجاد اشتغال در سال جاری 142 هزار و 236 فرصت بود که این رقم به معنی ایجاد ماهیانه 11هزار و 853 فرصت شغلی است.

افکاری ادامه داد: با توجه به تمامی تلاش های صورت گرفته در حالیکه قرار بود تا پایان مرداد ماه 59 هزار و 265 فرصت شغلی ایجاد شود اما زمینه اشتغال تنها 14هزار و 459 نفر فراهم شد.

وی اضافه کرد: 15دستگاه اجرایی که متعهد به ایجاد فرصت شغلی شده بودند تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده اند که به صورت کتبی به آنها تذکر داده ایم.

معاون برنامه ریزی استانداری فارس با اشاره به تعهد دستگاهها به منظور ایجاد فرصت های شغلی در سال گذشته یادآور شد: سال 90 دستگاههای اجرایی استان موکلف به ایجاد 140هزار و 290 فرصت شغلی شدند که بیشتر از تعهد خود زمینه 170هزار فرصت شغلی را فراهم کردند.

افکاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار سرشماری سال گذشته اعلام کرد: بر اساس آمار جمعیت استان فارس چهار میلیون و 596 هزار و 658 نفر اعلام شد که نسبت به سرشماری سال 85 با کاهش رشد جمعیت مواجه شده ایم و از طرفی در بحث تعداد خانوار ها در سرشماری سال گذشته یک میلیون و 251 هزار و 61 خانوار اعلام شده است.