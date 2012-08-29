تاکید وزیران خارجه مالزی و افریقای مرکزی بر توسعه روابط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امور خارجه مالزی و جمهوری اسلامی ایران راههای توسعه همکاریهای دو جانبه در زمینه های مختلف را مورد گفتگو قرار دادند.



وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز خرسندی از سطح مناسبات دو کشور و با توجه به ظرفیتهای دو طرف اظهار امیدواری کرد که این روابط بیش از پیش توسعه یابد.



صالحی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشورمان که در کانون بازاری با جمعیت ششصد میلیون نفر قرار دارد سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و مالزی را در عرصه های مختلف مورد توجه قرار داد.



وی اشتراکات فراوان دو طرف را در موضوعات مختلف در مجامع بین المللی از دیگر فرصتهای همکاری ایران و مالزی برشمرد.



وزیر خارجه مالزی نیز با تبریک بمناسبت برگزاری بسیار خوب اجلاس عدم تعهد ، اهمیت این اجلاس را در توانایی نمایش پیامی واحد مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: نتیجه میزبانی جمهوری اسلامی ایران می تواند حامل این پیام باشد.



وی افزود: کشورهای اسلامی با ظرفیتهای فراوان باید با وحدت و اتکا به مشترکات خود، یکصدا به همکاری بپردازند.



وزیر امور خارجه مالزی بر علاقمندی کشورش برای توسعه روابط با ایران تأکید کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر امور خارجه افریقای مرکزی جایگاه افریقا را در سیاست خارجی ایران با اهمیت توصیف کرد و افزود: لازم است برای تقویت و تحکیم هر چه بیشتر روابط بین دو کشور تلاش کنیم.



صالحی ابراز امیدواری کرد که اجلاس تهران در جهت گسترش همکاری میان کشورهای عضو نتایج خوبی داشته باشد.



وزیر امورخارجه افریقای مرکزی نیز با بیان اینکه این اجلاس فرصتی برای توسعه مناسبات دوستانه کشورش با ایران است برگزاری موفقیت آمیز این اجلاس را با توجه به تعداد شرکت کنندگان در آن نشانه شکست تبلیغات منفی با هدف انزوای ایران دانست.



وی علاقمندی افریقای مرکزی را برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.