زمینه های تعمیق همکاریهای همه جانبه هند و ایران مهیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز چهارشنبه در دیدار آقای مان موهان سینگ نخست وزیر هند و هیأت همراه، با اشاره به سابقه ارتباطات فرهنگی، عاطفی، تمدنی و تاریخی دو ملت ایران و هند، تأکید کردند: ملت ایران همواره نگاه مثبتی به هند داشته اند و همه این موارد زمینه بسیار مناسبی برای گسترش بیش از پیش روابط دو کشور است.

ایشان هند را یک قدرت مهم و بزرگ و دارای پیشرفتهای علمی و اقتصادی خوب خواندند و افزودند: ملت ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص در سالهای اخیر کارهای فراوانی در عرصه های علمی، اقتصادی و اجتماعی انجام داده که شاید در طول چند قرن گذشته سابقه نداشته است.

رهبر انقلاب اسلامی زمینه های تعمیق همکاریهای همه جانبه هند و ایران را مهیا دانستند و تأکید کردند: همکاریهای دو کشور بویژه در عرصه های تجاری و زیربنایی، می تواند همکاری اطمینان بخشی باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه نمی توان به همکاری شرکای بین المللی اعتماد کرد، خاطرنشان کردند: یکی از این شرکای بین المللی غیرقابل اطمینان، آمریکا است که فقط برای یک دولت، شریک قابل اطمینانی است و آن دولت هم، دولت صهیونیستی است.

ایشان همچنین درخصوص مسائل منطقه از جمله سوریه و افغانستان، موضع ایران و هند را همسو دانستند و تأکید کردند: دو کشور می توانند همکاریهای خود را در زمینه مسائل منطقه ای گسترش دهند.

رهبر انقلاب اسلامی ثبات، استقلال و اقتدار هند را برای جمهوری اسلامی ایران مهم دانستند و اظهار امیدواری کردند: ایران در دوره سه ساله ریاست خود بر جنبش عدم تعهد، می تواند با همکاری هند، زمینه ساز نقش آفرینی این جنبش در مسائل مهم بین المللی و منطقه ای شود.

در این دیدار که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای مان موهان سینگ نخست وزیر هند ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی ایران، به سابقه فرهنگی و تمدنی ملت های هند و ایران و روابط تاریخی دو ملت اشاره کرد و گفت: هند خواهان گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف از جمله بخش های انرژی و تأسیسات زیربنایی است.

وی با اشاره به توافقات انجام گرفته در مذاکرات با رئیس جمهور ایران، خاطرنشان کرد: در این مذاکرات توافق های خوبی انجام شد که زمینه ساز گسترش بیش از پیش روابط دو کشور خواهد شد.

نخست وزیر هند همچنین با اشاره به مسائل منطقه از جمله افغانستان و سوریه تأکید کرد: هند مخالف هرگونه مداخله خارجی در سوریه است و تنها راه حل بحران این کشور را یک راه حل سوری و براساس نظر مردم سوریه، می داند.

آقای مان موهان سینگ خاطرنشان کرد: هند در دوران ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد تمام تلاش خود را برای نقش آفرینی واقعی این جنبش در مسائل بین المللی و منطقه ای به کار خواهد گرفت.

