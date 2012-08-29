  1. ورزش
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۳۱

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال/

آلومینیوم هرمزگان از سد مس کرمان گذشت/ نخستین پیروزی تیم میثاقیان

آلومینیوم هرمزگان از سد مس کرمان گذشت/ نخستین پیروزی تیم میثاقیان

هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی آلومینیوم هرمزگان مقابل مس کرمان پیگیری شد تا این تیم بندرعباسی بالاخره طعم پیروزی در لیگ برتر را بچشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های آلومینیوم هرمزگان و مس کرمان از ساعت 19:30 امروز چهارشنبه در چارچوب هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های به مصاف هم رفتند. این بازی که در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد با برتری یک برصفر تیم آلومینیوم به اتمام رسید تا این تیم بالاخره طعم پیروزی در لیگ برتر را بچشد.

تنها گل تیم آلومینیوم در این بازی توسط "هنریکو دسوزا" در دقیقه 21 به ثمر رسید تا شاگردان اکبر میثاقیان با هفت امتیاز و تفاضل گل 1- به رده دوازدهم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کنند. مس کرمان نیز با هفت امتیاز و به علت تفاضل کمتر (تفاضل گل 2-) نسبت به آلومینیوم رتبه سیزدهم جدول را در اختیار دارد.

کد مطلب 1684363

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