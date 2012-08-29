ضرورت تحرک سازمان ملل در مورد مسئله خلع سلاح/ شرط حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر،حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروزچهارشنبه در دیدار آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و هیأت همراه، با اشاره به سابقه تمدن و فرهنگ ایرانی خاطرنشان کردند: با توجه به جایگاه مهم و برتر ملت ایران در مسائل فرهنگی و تمدنی، جمهوری اسلامی ایران زمینه بسیار خوبی برای گسترش فرهنگ و تمدن انسانی برخاسته از اسلام دارد. ایشان در ادامه با اشاره به نگرانی های مشترک بشریت از جمله موضوع خلع سلاح اتمی، تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران بر موضع «خاورمیانه عاری از سلاح اتمی» اصرار دارد و سازمان ملل متحد باید درخصوص رفع نگرانی های موجود در زمینه سلاح اتمی، تلاش جدی انجام دهد .

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تجهیز رژیم صهیونیستی به سلاح اتمی از جانب امریکا و برخی قدرتهای دیگر، خاطرنشان کردند: این موضوع، خطر بزرگی برای منطقه است و از سازمان ملل متحد انتظار است که در این خصوص اقدامی انجام دهد.

ایشان افزودند: متأسفانه ترکیب سازمان ملل متحد معیوب است و زورگوترین قدرتهای دنیا، که دارای سلاح اتمی و سابقه استفاده از آن نیز هستند بر شورای امنیت مسلط شده اند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان دبیرکل سازمان ملل درباره سوریه و درخواست از جمهوری اسلامی ایران برای کمک به حل این بحران، افزودند: مسئله سوریه، مسئله بسیار تلخی است که نتیجه آن، قربانی شدن مردم بی گناه این کشور است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران براساس اعتقادات و آموزه های دینی خود، آماده هرگونه تلاش برای حل بحران سوریه است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اما حل بحران سوریه یک شرط طبیعی دارد که عبارت است از جلوگیری از ارسال سلاح به گروههای بی مسئولیت داخل سوریه.

ایشان وضعیت کنونی سوریه را نتیجه ارسال سیل گونه سلاح از بیشتر مرزهای سوریه به داخل این کشور و برای گروههای مخالف ،دانستند و افزودند: وجود سلاح در دست دولت سوریه طبیعی است زیرا دولت سوریه مانند هر دولتی، ارتش دارد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: حقیقت تلخ در مورد سوریه این است که مجموعه ای از دولتها، گروههای مخالف دولت سوریه را به جنگی نیابتی از طرف خودشان با دولت سوریه وادار کرده اند و این جنگ نیابتی، واقعیت امروز بحران سوریه است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: همین دولتهایی که جنگ نیابتی را در سوریه به راه انداخته اند، مانع از اجرای طرح آقای کوفی عنان نیز شدند و نگذاشتند این طرح به نتیجه برسد.

ایشان افزودند: تا زمانیکه این نقشه بسیار خطرناک از طرف برخی دولتها، ‌در سوریه ادامه داشته باشد، وضعیت سوریه تغییری نخواهد کرد.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به صحبتهای دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد موضوع هسته ای ایران اشاره کردند و افزودند: امریکاییها اطلاع کامل دارند که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست و فقط به دنبال بهانه جویی هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به همکاریهای وسیع ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان کردند: آژانس براساس مقررات خود، موظف است از لحاظ علمی و فنی به جمهوری اسلامی ایران کمک کند، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی، نه تنها این کار را نکرده بلکه دائماً کارشکنی می کند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اعتراف غربیها مبنی بر تلاش برای ایجاد خرابکاری اینترنتی و فنی از طریق برخی بدافزارها از جمله استاکس نت،‌افزودند: چرا آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص موضع گیری نکرد؟

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به تهدید هسته ای ایران از جانب مقام درجه اول دولت امریکا، ‌به آقای بان کی مون گفتند: توقع این بود که سازمان ملل سریعاً با این تهدید مقابله کند .

ایشان با تأکید مجدد درخصوص موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «ممنوعیت ساخت و بکارگیری سلاح اتمی» افزودند: این موضع براساس اعتقادات دینی و نه برای خوش آمد امریکا و کشورهای غربی است.

رهبر انقلاب اسلامی سخنان خود را با یک اندرز خیرخواهانه به دبیرکل سازمان ملل پایان دادند و گفتند: در مورد موضوع «خلع سلاح اتمی» ملاحظه هیچ قدرتی را نکنید و از فرصتی که اکنون برای شما فراهم شده است، به درستی استفاده کنید.

در این دیدار آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن تبریک ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد، به نقش و جایگاه بسیار مهم و تأثیرگذار ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: درخصوص سوریه من به عنوان دبیرکل سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران درخواست می کنم که با استفاده از نفوذ و قدرت خود،‌زمینه حل بحران سوریه را فراهم کند.

آقای بان کی مون افزود: ما معتقدیم که باید ارسال سلاح به دولت سوریه و گروههای مخالف آن متوقف شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اظهار نگرانی از موضوع هسته ای ایران،‌خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه 1 + 5 شد.