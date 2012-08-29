عهدنامه قهرمانی هم درد پرسپولیس را دوا نکرد/ تساوی در دقیقه 90

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 20 امروز چهارشنبه با دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران به اتمام رسید. این بازی که در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

فولاد این بازی خانگی را خیلی خوب آغاز کرد و در دقیقه 11 به یک ضربه پنالتی رسید. با گذشت تنها 11 دقیقه از آغاز بازی حسین ماهینی در محوطه جریمه تیم پرسپولیس به روی عباس پورخسروانی مرتکب خطا شد که ضربه پنالتی ایوب کلانتری را نیلسون، دروازه بان پرسپولیس مهار کرد.

شاگردان حسین فرکی پس از آنکه ضربه پنالتی را از دست دادند پا پس از نکشیدند و با میل تهاجمی بیشتر به دنبال باز کردن دروازه پرسپولیس بودند. در این شرایط و در دقیقه 25 اسماعیل شریفات از راه دور دروازه تیم پرسپولیس را تهدید کرد اما ضربه محکم او را نیلسون به زحمت به کرنر فرستاد.

تیم پرسپولیس در دقیقه 40 با شوت محکم محمد نوری پاسخی نه چندان جدی به حملات تیم فولاد داد اما شوت او با فاصله اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت. تنها دو دقیقه پس از این صحنه تیم فولادخوزستان توسط بختیار رحمانی تیر دروازه پرسپولیس را به لرزه درآورد و توپ برگشتی را هم عباس پورخسروانی به تور دروازه سرخپوشان چسباند که کمک داور با بلند کردن پرچم به نشانه آفساید به شادی فولادی‌ها پایان داد.

تیم فولاد در دقیقه 1+45 یک فرصت مسلم گلزنی را نیز از دست داد و نیلسون موفق شد در مصافی تک به تک با اسماعیل شریفات دروازه خود را بسته نگاه دارد تا نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام برسد.

در نیمه دوم تغییر خاصی در بازی مشاهده نشد و موقعیت‌های دو تیم فولادخوزستان و پرسپولیس به مراتب کمتر از نیمه نخست بود. بازی با نتیجه تساوی بدون گل دنبال می‌شد تا اینکه علی کریمی با پاسی دقیق حسین ماهینی را روانه دروازه فولاد کرد و او با سانتری بلند محمد قاضی را در موقعیت گلزنی قرار داد تا مهاجم شماره 11 سرخپوشان با ضربه سر دروازه ارشاد یوسفی را باز کند.

پس از این گل تیم فولادخوزستان حملات زیادی روی دروازه پرسپولیس داشت تا اینکه در دقیقه 90 توسط ایوب کلانتری به گل تساوی رسید. کلانتری توپ ارسالی از جناح راست توسط مهدی نوری را با ضربه سر بلندتر از مدافعان پرسپولیس به تور دروازه شاگردان "مانوئل ژوزه" چسباند و بازی را مساوی کرد.

پرسپولیس در دقیقه 4+90 نیز یک فرصت مسلم گلزنی را توسط محمد قاضی از دست داد. این بار مهاجم پرسپولیس قدر پاس دقیق علی کریمی را ندانست و با بی دقتی توپ را به بیرون از زمین زد. پرسپولیسی‌ها که قبل از سفر به اهواز عهدنامه قهرمانی امضا کرده بودند در این دیدار هم نتوانستند عملکرد قابل قبولی داشته باشند و در شرایطی که تا پیروزی یک دقیقه فاصله داشتند، از پیروزی فرار کردند!

قضاوت دیدار فولاد خوزستان پرسپولیس برعهده علیرضا فغانی بود. فغانی در این بازی به آرش افشین از تیم فولاد و ایمون زاید از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.