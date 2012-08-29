سر حسین فرکی را شکستند!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر در شرایطی شامگاه امروز چهارشنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد که در دقیقه 75 و پس از آنکه دروازه فولاد باز شد، از سمت سکوی تماشاگران بطری یخ زده آب به سمت فرکی پرتاب شد که باعث مجروح شدن وی شد.

حسین فرکی که در هفته های اخیر به خاطر نتایج فولاد از سوی برخی تماشاگران تحت فشار بود، بر اثر برخورد این بطری یخ زده از ناحیه سر دچار شکستگی و خونریزی شد. این اتفاق تلخ و ناشایست در شرایطی رخ داد که فولاد بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشته بود.