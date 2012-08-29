بهره برداری از چند طرح بزرگ عمرانی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از هفته دولت بهره برداری از چند طرح بزرگ عمرانی و سد پرسپانج با یک منیلیون متر مکعب ذخیره آبی آغاز شد، با افتتاح این سد 200 هکتار از اراضی کشاورزی دیم روستای پرسپانچ به کشت آبی تبدیل خواهد شد .



گازرسانی به شهرک صنعتی آوج با پنج میلیارد ریال سرمایه گذاری، کلنگ زنی احداث بوستان 12 هکتاری شهر آوج با پیش بینی 26 میلیارد ریال اعتبار از دیگر طرحهای افتتاح شده در این شهرستان بود.



آبرسانی به روستای قلعه جوق با دو کیلومتر لوله گذاری و جدول گذاری، زیر سازی، پیاده روسازی آسفالت 1.5 کیلومتر از معابر روستای حسن آباد سادات دو طرحی بود که در بخش ضیاءآباد تاکستان با سه میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.



همچنین سه طرح در بخش اسفرورین به بهره برداری رسیدند.



این طرحها شامل لوله گذاری انتقال آب کشاورزی به طول 15 کیلومتر، آبیاری نوین در 36 هکتار از مزارع کشاورزی و افتتاح ساختمان دهیاری و شورای اسلامی روستای لوشگان است.



برای اجرای این طرحها چهار میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.



امروز همچنین کلنگ طرح توسعه باغات در 700 هکتار از ارزاضی شیب دار رودبار الموت غربی به زمین زده شد.



محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در مراسم افتتاح این طرحها گفت: یکی از مصوبات سفر هیئت دولت توسعه باغات در اراضی شیب دار است که در منطقه الموت کار مطالعات این طرح تکمیل شده و با تامین آب مورد نیاز و اعتبار به مرحله اجرا درآمده و مشاوران و پیمانکاران فعالیت خود را آغاز کرده اند.



وی افزود: امیدواریم در یکی دوسال آینده این طرح در سطح پنج هزار هکتار از باغات احداث شود.



در مراسم افتتاح طرحهای یاد شده که در مناطق مختلف استان برگزار شد احمد عجم استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، علی اکبریان فرماندار تاکستان، رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس و محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم حضور داشتند.