آغاز احداث ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنگان

عبدالمجید دوراهکی در آیین کلنگ‌زنی ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ساختمان در دو فاز احداث می‌شود که فاز اول آن با مساحت 450 متر مربع و فاز دوم با 400 متر مربع و در دو طبقه ساخته خواهد شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کنگان افزود: اکثر اعتبارات این پروژه توسط شرکت های منطقه تامین و بخش دیگر از هزینه ها نیز از محل اعتبارات شهرستانی استفاده شده است.

وی اظهار گفت: امید است که اگر پروژه روند عادی خود را طی کند، فاز اول آن در دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.

دوراهکی در پایان: از فرماندار شهرستان و مسئولان شرکت هایی که حمکاری و مساعدت کرده اند، تقدیر و تشکر کرد.