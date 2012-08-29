به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از پیروزی یک بر صفر عصر چهارشنبه تیمش برابر ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهید دستگردی تهران گفت: خدا به ما خیلی محبت داشت که توانستیم در این دیدار به پیروزی برسیم.ذوب آهن تیم بزرگی است که نایب قهرمان آسیا بوده اما ما توانستیم با استفاده از موقعیت هایمان به پیروزی برسیم.

وی با بیان اینکه تیمش می توانست به گل های بیشتری دست پیدا کند خاطرنشان کرد: ما موقعیت های خوبی ایجاد کردیم اما تنها یک بار به گل رسیدیم. ما در این دیدار دو مشکل داشتیم؛ اول اینکه نفت تا به حال ذوب آهن را نبرده بود و دوم اینکه به اولین پیروزی خانگی دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پاسخ به این پرسش که از پیروزی برابر تیم سابق تان چه احساسی دارید گفت: برای نفت خوشحالم اما برای تیم بزرگ ذوب آهن ناراحتم که در این دیدار بازنده بود. بیشتر از این ناراحتم که ذوب آهن چه تیمی بود و حالا به چه تیمی تبدیل شده است.

وی در مورد هدفش در تیم نفت تهران گفت: من همیشه اصول فوتبال و مسائل فرهنگی و اجتماعی را سرلوحه کارم قرار داده ام اما اینکه چقدر بتوانم اهدافم را در این تیم پیاده کنم بستگی به خواسته مدیران باشگاه دارد.

منصور ابراهیم زاده ضد فوتبال بازی کردن تیمش در این دیدار را رد کرد و در مورد رابطه استاد و شاگردی اش با رسول کربکندی گفت: زمانی که در یک تیم یک نفر سرمربی است و یک نفر مربی این رابطه استاد و شاگردی نیست. با این حال من و کربکندی رفاقت دیرینه ای داریم اما در کار بالاخره هر کسی دوست دارد پیروز شود.

وی در مورد صدرنشینی تیم فوتبال نفت تهران هم گفت: ما می خواهیم صدر جدول را حفظ کنیم. نمی خواهیم مثل تیم هایی باشیم که در برخی مقاطع به صدر می روند و خیلی زود پایین می آیند. برای این هدف باید سخت تلاش کنیم و با تمام وجود در دیدارهای آینده به میدان برویم.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و ذوب اهن اصفهان در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر عصر چهارشنبه با پیروزی یک بر صفر نفتی ها در ورزشگاه شهید دستگردی تهران به پایان رسید.