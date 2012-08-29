به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دوراهکی عصر چهارشنبه در نشست علمی تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی با فرماندار شهرستان اظهار داشت: شهرستان کنگان با چهار تعاونی دانش بنیان و دو تعاونی فراگیر ملی و 270 تعاونی متعارف، پیشتاز در امور تعاونی های دانش بنیان و جدید است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کنگان اضافه کرد: این نشست علمی در راستای تبادل اطلاعات و بررسی نتایج و مشکلات تعاونی های و کارخانه جات تولیدی شهرستان با فرماندار برای رفع مشکلات ذکر شده برگزار شد.

فرماندار شهرستان کنگان در ادامه ضمن تبریک هفته دولت و تقدیر و تشکر از حاضران، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از تولید کنندگان و سرمایه انسانی، خواستار حمایت مدیران از تعاونی ها و شرکت های تولیدی شهرستان شد.

تیمور یزدان شناس با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و حمایت از نقش تعاون، شهرستان کنگان پایتخت انرژی و اقتصادی کشور است می تواند بهترین محل برای پرورش و گسترش تعاونی ها است.

این نشست علمی با حضور فرماندار و مدیران ادارات شهرستان و مدیران کارخانه‌ها و تعاونی‌ها در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

مدیران کارخانه ها و تعاونی ها نیز در این نشست به ارائه مسائل و مشکلات خود پرداختند.