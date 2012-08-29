موگابه: جنبش عدم تعهد مقابل حمله به زیمباوه ایستادگی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد مرکزی خبر، رئیس جمهور زیمبابوه در بدو ورود به تهران گفت: جنبش غیر متعهد برای کمک به صلح بین الملل وارتقاء توسعه در فضای صلح و همکاری به وجود آمده است. بنابراین نشست شانزدهم جنبش غیر متعهدها برای ما در آفریقا و به عنوان عضو سازمان ملل متحد و جنبش غیرمتعهدها بسیار مهم است.

رابرت موگابه گفت: کشورهایی متخاصم و امپریالیستی می خواهند سیستم های سیاسی ما و زیمبابوه را تضعیف کنند زیرا زیمبابوه صرفا زمانی مستعمره انگلیس بوده است. تلاش هایی انجام شد تا منشور هفتم سازمان ملل متحد را بر ما اعمال کنند. انگلیس و متحدان این کشور بر سیستم ما مداخله و به ما حمله می کنند تا بتوانند دستاوردهای انقلاب و سرزمین ما را از بین ببرند.

رئیس جمهور زیمباوه تاکید کرد: ما اخیرا شاهد این تهاجم بودیم.این کارها برای ارتقاء صلح نیست بلکه تلاشی از طرف کشورهای امپریالیستی است تا علاوه بر این که حق حاکمیت کشورها را از آنها بگیرند به تجارت خود برسند و از منابع کشورها بهره برداری کنند.

رابرت موگابه گفت:کشورهای غیرمتعهدها می توانند برای متوقف کردن این روند متحد شوند. کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها نخست باید متحد شوند و در کنار یکدیگر در سازمان ملل متحد بایستند و باید عزم لازم را برای کمک به یکدیگر داشته باشند.

وی ادامه داد: زمانی که کشورهای امپریالیستی در حال حمله نظامی به ما هستند،جنبش غیرمتعهد ها نمی تواند بگوید ما چون برمبنای صلح به وجود آمدیم باید فروتن ،متواضع و غیرفعال باشیم.نباید به این صورت باشد.زمانی که به ما حمله می شود باید بتوانیم در برابر حمله مقاومت کنیم و بتوانیم برای تمامیت ارضی خود جنگ کنیم.تمامیت ارضی ما باید حفظ شود.

رئیس جمهور زیمباوه ادامه داد: حق یک کشور است تا سیستم اجتماعی و اقتصادی خود را تغییر دهد. این حق مربوط به حاکمیت مستقل یک کشور است و هیچ کشوری نباید در امور سیاسی و داخلی کشوری دخالت کند و ما باید در این راه ثابت قدم باشیم.