به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و فجرسپاسی در چارچوب هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با حواشی مختلفی همراه بود.
کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال برای تماشای این بازی در ورزشگاه فولادشهر حاضر بود. تماشاگران تیم سپاهان از کیروش خواستند که بازیکنان بیشتری از این تیم را به تیم ملی دعوت کند.
همچنین آنالیزور تیم الاهلی، حریف سپاهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیایی از ورزشگاه فولادشهر به آنالیز سپاهان مشغول بود.
"اروین بولکو"، هافبک جدید سپاهان در این مسابقه برای نخستین بار در ترکیب زردپوشان اصفهانی به میدان رفت.
محمدرضا خلعتبری، مهاجم سپاهان در این بازی باز هم به داور مسابقه اعتراض کرد و به دلیل اعتراض به داور از او کارت زرد گرفت.
در یکی از صحنههای بازی، فرشید طالبی به دلیل برخورد با یکی از بازیکنان تیم فجر روی زمین افتاد و در این صحنه توپ به محمد مهدی نظری رسید اما او با وجود آنکه در موقعیت تک به تک با دروازهبان سپاهان بود، توپ را به بیرون زد. این حرکت جوانمردانه نظری با تشویق بازیکنان سپاهان و حتی داور بازی روبهرو شد.
تماشاگران در نیمه دوم با شعار "محمود ضد فوتبال" از بازی تاخیری تیم فجرسپاسی انتقاد کردند. سپاهانیها معمولا علیه یاوری شعار نمیدادند!
مربی تیم فجر در دقیقه ۸۵ به دلیل اعتراض به داور از زمین بازی اخراج شد.
کیروش کمی زودتر از پایان بازی، ورزشگاه فولادشهر را ترک و دقایق پایانی بازی را از نزدیک تماشا نکرد.
این دیدار با پیروزی یک بر صفر سپاهان به پایان رسید.
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