گل پرسپولیس پیشانی فرکی را شکافت/ تورهای دردسرساز!

به گزارش خبرنگار مهر، بازی دو تیم فولاد و پرسپولیس از سری دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی در اهواز برگزار شد که هوایی کاملا شرجی بر فضای این شهر حاکم بود و بازیکنان برای ارائه این بازی تا حدودی با مشکل مواجه شدند.

در حالیکه انتظار می‌رفت این بازی که معمولا با استقبال فراوانی مواجه می‌شود در ورزشگاه تازه تاسیس و 50 هزار نفری الغدیر اهواز برگزار شود، بازی دو تیم فولاد و پرسپولیس در ورزشگاه پیر تختی اهواز که گنجایش کمی دارد، برگزار شد.

این بازی با تاخیر سه دقیقه‌ای مواجه شد، زیرا یکی از تورهای دروازه‌های زمین ایراد داشت و مسئولان قبل از آغاز بازی ایراد آن را برطرف کردند. این در حالی بود که تیم داوری ساعت 18 با حضور در زمین چمن ورزشگاه تختی تمام موارد را بررسی کرده و ایرادی در این خصوص نگرفته بودند.

قبل از آغاز بازی مهدی مهدوی کیا که در این بازی به صورت ثابت در ترکیب تیم پرسپولیس قرار گرفته بود به سمت حسین فرکی، سرمربی فولاد و مربی سابقش در تیم ملی فوتبال ایران رفت و برای حضور در بازی از وی رخصت گرفت. همچنین علی کریمی که نیمه اول این بازی را از روی نیمکت ذخیره‌ها دنبال کرد در ابتدای بازی با رفتن به سمت جانبازان حاضر در ورزشگاه به آنها ادای احترام کرد.

این بازی قرار بود ساعت 19 برگزار شود اما به علت گرمای هوا به ساعت 20 موکول شد تا فولاد نتواند آنگونه که انتظار می‌رفت از فاکتور گرمای هوا برای برتری برابر حریف استفاده کند. همچنین بلیت فروشی این دیدار ساعت هشت صبح امروز در مقابل ورزشگاه تختی آغاز شده بود و در ورزشگاه نیز از ساعت 15 به روی هواداران باز شد.

تیم فولادخوزستان در دقیقه 12 این بازی یک ضربه پنالتی را توسط ایوب کلانتری بازیکن خود از دست داد. ضربه پنالتی بازیکن تیم فولاد توسط نیلسون، دروازه بان پرسپولیس مهار شد تا نیمه اول بدون اینکه توپی از خط دروازه ها عبور کند به پایان برسد. این پنالتی ثابت کرد که فولاد در این فصل نیز مشکل خراب کردن پنالتی‌ها را با خود از فصل قبل به یادگار دارند تا نواختن ضربات پنالتی برای بازیکنان فولاد به کابوس تبدیل شود.

در دقیقه 43 بازی ضربه استثنائی بختیار رحمانی، بازیکن فولاد به تیر دروازه پرسپولیس برخورد کرد تا آه از نهاد هواداران فولاد بلند شود. البته این توپ در برگشت توسط عباس پورخسروانی، مهاجم فولاد به گل تبدیل شد ولی کمک داور این بازی اعتقاد به آفساید بودن این حرکت داشت.

در دقیقه 63 بازی آرش افشین، بازیکن فولاد با فرار خود به سمت دروازه حریف، در محوطه جریمه پرسپولیس سرنگون شد ولی داور این حرکت وی را نه تنها پنالتی تشخیص نداد که به علت تمارض به این بازیکن یک کارت زرد داد.

در دقیقه 74 بازی پاس در عمق علی کریمی به حسین ماهینی و سانتر این بازیکن روی دروازه فولاد با ضربه سر محمد قاضی به اولین گل پرسپولیس منجر شد ولی بلافاصله اتفاقی عجیب روی نیمکت فولادخوزستان رخ داد و یک بطری آب یخ که از سوی هواداران فولاد به سمت نیمکت این تیم پرتاب شده بود به سر حسین فرکی برخورد کرد. به دنبال این حادثه پیشانی حسین فرکی شکافته شد تا شوک فولاد از گل قاضی دو چندان شود.

به علت مصدومیت فرکی، پزشک تیم فولاد تا پایان این دیدار در کنار او قرار گرفت و سرمربی سرخپوشان خوزستانی را تحت مداوا قرار داد؛ هر چند این حرکت و پرتاب بطری آب یخ، از سوی اغلب هواداران دو تیم مورد سرزنش قرار گرفت.

در حالیکه هواداران پرسپولیس جشن پیروزی روی سکوهای ورزشگاه تختی را برپا کرده بودند، ایوب کلانتری در دقیقه 89 بازی از روی ارسال بلند مهدی نوری با ضربه سر دروازه پرسپولیس را باز کرد تا این بازی به تساوی بکشد و این بازیکن نیز با این گل، خراب کردن ضربه پنالتی برای فولادی ها در نیمه اول را جبران کند.

در نهایت بازی دو تیم فولادخوزستان و پرسپولیس تهران از سری رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید. پرسپولیس و فولاد با این تساوی شش امتیازی شدند تا همچنان در رده‌های آخر جدول رده بندی به فکر روزهای خوش آینده باشند.