  1. استانها
  2. اصفهان
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۲:۲۸

کرانچار پس از برد سپاهان:

عملکرد مهاجمان سپاهان رضایت‌بخش نبود/ تشکر از بازیکن فجرسپاسی

عملکرد مهاجمان سپاهان رضایت‌بخش نبود/ تشکر از بازیکن فجرسپاسی

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم سپاهان با انتقاد از عملکرد مهاجمان تیمش در بازی برابر فجرسپاسی گفت: عملکرد مهاجمان سپاهان در دو بازی اخیر اصلا رضایت‌بخش نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی بعد از پیروزی تیمش مقابل فجرسپاسی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط بازی تیم سپاهان اظهار داشت: باید بگویم تیم ما در دقایق نخست بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت اما بازیکنانم رفته‌رفته بهتر شدند و عملکرد خوبی داشتند.

وی ادامه داد: پس از آن بازیکنان تیم سپاهان موقعیت‌های بسیاری ایجاد کرده و از 15 دقیقه دوم بازی، تلاش کردند که از موقعیت‌های خود استفاده کنند که این اتفاق رخ نداد.

سرمربی سپاهان تصریح کرد: متاسفانه ما در این بازی نیز همچون بازی پیکان نتوانستیم از موقعیت‌های خود استفاده کنیم اما در بازی‌های آینده باید این مشکلات را برطرف کنیم.

وی در مورد حرکت محمدمهدی نظری در بیرون زدن توپ در موقعیت مناسب به دلیل مصدومیت فرشید طالبی گفت: این بازیکن موقعیت خود را برای سلامتی طالبی و ارائه بازی جوانمردانه از دست داد و از او به خاطر این کار تشکر می‌کنم.

کرانچار در مورد شرایط تیم سپاهان برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اضافه کرد: تلاش خود را می‌کنیم که در بازی‌های آینده شرایط تیم را بهبود بخشیم، زیرا از عملکرد مهاجمان سپاهان در بازی‌های اخیر رضایت ندارم و مهاجمان باید بیش از گذشته دقت در کار خود به خرج دهند.

کد مطلب 1684388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها