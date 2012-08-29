به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی بعد از پیروزی تیمش مقابل فجرسپاسی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط بازی تیم سپاهان اظهار داشت: باید بگویم تیم ما در دقایق نخست بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت اما بازیکنانم رفته‌رفته بهتر شدند و عملکرد خوبی داشتند.

وی ادامه داد: پس از آن بازیکنان تیم سپاهان موقعیت‌های بسیاری ایجاد کرده و از 15 دقیقه دوم بازی، تلاش کردند که از موقعیت‌های خود استفاده کنند که این اتفاق رخ نداد.

سرمربی سپاهان تصریح کرد: متاسفانه ما در این بازی نیز همچون بازی پیکان نتوانستیم از موقعیت‌های خود استفاده کنیم اما در بازی‌های آینده باید این مشکلات را برطرف کنیم.

وی در مورد حرکت محمدمهدی نظری در بیرون زدن توپ در موقعیت مناسب به دلیل مصدومیت فرشید طالبی گفت: این بازیکن موقعیت خود را برای سلامتی طالبی و ارائه بازی جوانمردانه از دست داد و از او به خاطر این کار تشکر می‌کنم.

کرانچار در مورد شرایط تیم سپاهان برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اضافه کرد: تلاش خود را می‌کنیم که در بازی‌های آینده شرایط تیم را بهبود بخشیم، زیرا از عملکرد مهاجمان سپاهان در بازی‌های اخیر رضایت ندارم و مهاجمان باید بیش از گذشته دقت در کار خود به خرج دهند.