نخست وزیر هند در ضیافت شام احمدی نژاد حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مان موهان سینگ، نخست وزیر هند ، شامگاه امروز(چهارشنبه) در جریان سفر به جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، پس از دیدار و گفتگو با محمود احمدی نژاد و نشست هیات های عالی رتبه ایران و هندوستان در مراسم ضیافت شام رئیس جمهوری اسلامی ایران حضور یافت.

