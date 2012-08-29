  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۲:۲۹

نخست وزیر هند در ضیافت شام احمدی نژاد حضور یافت

نخست وزیر هند در ضیافت شام احمدی نژاد حضور یافت

نخست وزیر هند و هیات همراه وی در ضیافت شام رئیس جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مان موهان سینگ، نخست وزیر هند ، شامگاه امروز(چهارشنبه) در جریان سفر به جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، پس از دیدار و گفتگو با محمود احمدی نژاد و نشست هیات های عالی رتبه ایران و هندوستان در مراسم ضیافت شام رئیس جمهوری اسلامی ایران حضور یافت.
 

کد مطلب 1684390

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