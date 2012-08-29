به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار عصر چهارشنبه تیم های فوتبال نفت تهران و ذوب آهن اصفهان که منجر به شکست یک بر صفر تیم اصفهانی شد، برخی هواداران این تیم نسبت به عملکرد سبزپوشان در لیگ دوازدهم به خسرو ابراهیمی مدیر عامل این باشگاه به شدت اعتراض کردند و خواستار جدایی وی و ایجاد تغییرات شدند.

ابراهیمی در پاسخ به این اعتراضات به خبرنگاران گفت: رفتن یا ماندن رسول کربکندی از تیم ذوب آهن بستگی به نظر اعضای هیات مدیره دارد و آنها در نشستی که بزودی برگزار خواهد شد تصمیم نهایی را در مورد کادر فنی تیم خواهند گرفت.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و ذوب اهن اصفهان در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر عصر چهارشنبه با پیروزی یک بر صفر نفتی ها در ورزشگاه شهید دستگردی تهران به پایان رسید.