  1. ورزش
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۲:۲۶

پس از شکست برابر نفت تهران؛

اعتراض هواداران به مدیر عامل ذوب‌آهن/ ابراهیمی: تصمیم با هیات مدیره است

اعتراض هواداران به مدیر عامل ذوب‌آهن/ ابراهیمی: تصمیم با هیات مدیره است

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن تصمیم ابقا یا برکنار کردن رسول کربکندی از سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه را منوط به تصمیم اعضای هیات مدیره دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار عصر چهارشنبه تیم های فوتبال نفت تهران و ذوب آهن اصفهان که منجر به شکست یک بر صفر تیم اصفهانی شد، برخی هواداران این تیم نسبت به عملکرد سبزپوشان در لیگ دوازدهم به خسرو ابراهیمی مدیر عامل این باشگاه به شدت اعتراض کردند و خواستار جدایی وی و ایجاد تغییرات شدند.

ابراهیمی در پاسخ به این اعتراضات به خبرنگاران گفت: رفتن یا ماندن رسول کربکندی از تیم ذوب آهن بستگی به نظر اعضای هیات مدیره دارد و آنها در نشستی که بزودی برگزار خواهد شد تصمیم نهایی را در مورد کادر فنی تیم خواهند گرفت.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و ذوب اهن اصفهان در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر عصر چهارشنبه با پیروزی یک بر صفر نفتی ها در ورزشگاه شهید دستگردی تهران به پایان رسید.

کد مطلب 1684391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها